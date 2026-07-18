Lai Châu: Mưa lũ ở Mường Than khiến 4 người chết, thiệt hại nặng về tài sản

Mưa lớn cực đoan trên địa bàn xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá, làm 4 người chết, 8 người bị thương, 4 người nghi mất tích.

Trước tình hình mưa lũ cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại bản Chít, xã Mường Than, sáng ngày 18/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lớn cực đoan trên địa bàn xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tính đến 9h sáng ngày 18/7, đã có 4 người chết, 8 người bị thương, 4 người nghi mất tích. Thiên tai đã khiến 14 ngôi nhà trên địa bàn xã, chủ yếu là tại bản Chít, đã bị sập hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông; 20 cột điện bị đổ, gãy gây mất điện tại nhiều bản; 200ha ruộng lúa bị đất đá vùi lấp. Tổng thiệt hại trên 120 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng của xã Mường Than đã khẩn trương tham gia ứng cứu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã thành lập đoàn công tác, trực tiếp vào bản Chít để chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng Công an, Quân đội của tỉnh đã được triển khai cùng phương tiện, thiết bị, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ./.