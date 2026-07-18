Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn tại Tuyên Quang

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cho biết từ trưa và chiều 18/7 đến sáng 20/7, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai nguy hiểm.

Mưa lớn với cường suất cao trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực đồi núi, taluy dốc; ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu vực đô thị. Trong cơn dông còn có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông và đời sống của người dân.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cho thấy, các khu vực Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Chiêm Hóa, Nà Hang, Lâm Bình, Hàm Yên, Yên Sơn, Minh Xuân và Sơn Dương có lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Các khu vực Yên Minh, Quản Bạ, Xín Mần, Quang Bình và Bắc Quang có lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Trước nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, các địa phương và lực lượng chức năng chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo để triển khai phương án ứng phó kịp thời.

Đồng thời, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; chủ động sơ tán người và tài sản khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết.

Ngoài ra, bảo đảm an toàn cho các hoạt động giao thông, sản xuất và sinh hoạt trong thời gian xảy ra mưa lớn.

Liên quan đến dự báo trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, ngày 17/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cũng đã ban hành văn bản 5545/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân./.

Từ ngày 18-20/7, lũ trên các sông Bắc Bộ có biên độ 2-4 m Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu trên các sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1- báo động 2, có nơi trên báo động 2.