Quảng Trị khẩn trương khống chế cháy tại bãi tập kết rác ở xã Nam Trạch

Trưa 18/7, chính quyền xã Nam Trạch và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế vụ cháy xảy ra tại bãi tập kết rác của Nhà máy xử lý rác thải ở xã Nam Trạch (Quảng Trị), không để ngọn lửa lan rộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại bãi tập kết rác của Nhà máy xử lý rác thải ở xã Nam Trạch. Do có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, tạo cột khói đen bốc cao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Nam Trạch đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy, tập trung khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các khu vực Nhà máy.

Đến 12 giờ cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp gió Tây Nam thổi mạnh, khiến ngọn lửa có nguy cơ bùng phát và lan rộng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh./.

Quảng Trị: Nỗ lực dập tắt đám cháy kéo dài nhiều ngày ở khu rác Trường Thủy Công tác khống chế đám cháy tại khu xử lý rác Trường Thủy gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp gió phơn Tây Nam thổi mạnh, làm gia tăng nguy cơ cháy lan và tái bùng phát.