Chia sẻ những nghiên cứu lâm sàng tế bào gốc đến ứng dụng trong thực tiễn

Trong những năm qua y học hiện đại chứng kiến nhiều bước tiến vượt bậc, nổi bật là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chỉnh sửa gene, liệu pháp miễn dịch & thuốc điều trị ung thư; Giao diện não-máy tính; Ghép đa tạng phức tạp, Robot phẫu thuật… Các tiến bộ này không chỉ nâng cao tỷ lệ sống sót mà còn mở ra kỷ nguyên điều trị cá thể hóa, giúp con người tiến gần hơn đến việc chữa khỏi các bệnh nan y.

Một trong những thành tựu đó chính là việc ứng dụng tế bào gốc trong điều trị, hỗ trợ điều trị và chăm sóc sức khỏe, đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của giới y khoa và người dân.

Tiến sỹ Nguyễn Tiến Dũng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào đã nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Tế bào gốc: Từ nghiên cứu lâm sàng đến ứng dụng thực tiễn,” do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào, phối hợp cùng Longevity Medical System (LMS) và Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức sáng 18/7 tại Hà Nội.

Trong hai thập kỷ qua, y học tái tạo đã chuyển mình từ các nghiên cứu lý thuyết trong phòng thí nghiệm thành những liệu pháp can thiệp đầy tiềm năng, mở ra hy vọng mới cho việc chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh.

Trên bản đồ y học toàn cầu, công nghệ tế bào và y học tái tạo đang định nghĩa lại khả năng phục hồi chức năng của cơ thể con người thông qua việc sử dụng các tế bào gốc có khả năng tự làm mới và biệt hóa thành các loại tế bào chuyên biệt. Từ các nghiên cứu về tế bào gốc tạo máu trong điều trị ung thư đến những tiến bộ trong nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ màng dây rốn để điều trị các bệnh lý tự miễn và thoái hóa, y học tái tạo không còn là khái niệm xa lạ.

Tại Việt Nam, nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc đã bắt đầu khẳng định vai trò trong các bệnh viện chuyên khoa. Những thành tựu trong lĩnh vực ghép tế bào gốc tạo máu đã minh chứng cho năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế Việt Nam khi tiếp cận với các kỹ thuật cao của thế giới.

Tiến sỹ Hàn Viết Trung, Trung tâm Huyết học-Truyền máu - Bệnh viện 198 (Bộ Công An). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Hàn Viết Trung, Trung tâm Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện 198) chia sẻ Bệnh viện 198 (Bộ Công An) là một trong những đơn vị triển khai ghép tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam. Bệnh viện đang triển khai thường quy ghép cho người bệnh, nhiều người bệnh đáp ứng tốt, có chất lượng cuộc sống ổn định, lâu dài. Đặc biệt, hiện nay bệnh máu ác tính ngày càng nhiều, do vậy nhu cầu ghép ghép tế bào gốc tạo máu ngày càng tăng. Tại Trung tâm Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện 198) luôn có 30-50 bệnh nhân điều trị nội trú sau ghép tế bào gốc. Đáng lưu ý, có nhiều bệnh nhân sống thêm được 20-30 năm sau ghép tế bào gốc.

Bác sỹ Trung phân tích, điều trị bệnh máu bằng hóa trị giúp điều trị lui bệnh và kéo dài cuộc sống, tuy nhiên nhiều độc tính, tác dụng phụ, khó khỏi bệnh hoàn toàn, có thể tái phát sớm.

Với phương pháp điều trị bệnh máu củng cố bằng ghép tế bào gốc tạo máu cải thiện thời gian sống thêm và sống toàn bộ so với hóa trị liệu đơn thuần.

Hội thảo là dịp để tăng cường kết nối giữa các Viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần hình thành mạng lưới hợp tác nghiên cứu, tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ tế bào tại Việt Nam, theo đúng Nghị quyết số 57/NQ của Bộ Chính trị.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

Tại Hội thảo, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận các thách thức mà lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc đang đối mặt. Đó là nhu cầu về một hành lang pháp lý hoàn thiện hơn để quản lý các ngân hàng tế bào và các cơ sở ứng dụng lâm sàng. Đó là việc chuẩn hóa công nghệ nuôi cấy, lưu trữ và đảm bảo chất lượng tế bào trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Nhiều nội dung được trình bày tại hội thảo như: Cập nhật các xu hướng phát triển mới nhất của tế bào gốc trên thế giới, bao gồm cả các kỹ thuật chỉnh sửa gene và liệu pháp thay thế tế bào; Chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc thiết lập các chỉ định điều trị dựa trên bằng chứng, đảm bảo sự an toàn cho người bệnh trong quá trình thực hiện. Các đại biểu cũng tập trung vào phân tích thực trạng hành lang pháp lý hiện hành tại Việt Nam và sự cần thiết của việc xây dựng khung pháp lý khoa học để quản lý các liệu pháp y học tái tạo mới…/.

Phú Thọ thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 15/7, đơn vị thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.