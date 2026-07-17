Bộ Tài chính: Triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm, Bộ Tài chính triển khai các giải pháp quyết liệt để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, thúc đẩy nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.

Chiều ngày 17/7, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 33 địa phương trên cả nước.

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu trong nửa đầu năm

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp bởi xung đột Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và áp lực lạm phát. Trong nước, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, đòi hỏi ngành Tài chính vừa giữ ổn định vĩ mô, vừa huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Trong tình hình đó, Bộ Tài chính đã khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ thành kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ.

Trong sáu tháng đầu năm, công tác hoàn thiện thể chế được Bộ Tài chính triển khai quyết liệt. Bộ đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành hai Nghị quyết đột phá, gồm Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Bộ đã xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành 152 văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực đầu tư. Bộ cũng tham mưu xây dựng các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, trình Trung ương ban hành Kết luận số 18-KL/TW.

Tính đến ngày 30/6, thu ngân sách Nhà nước đạt 1.568 nghìn tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ.. (Ảnh: Vietnam+)

Trong điều hành kinh tế vĩ mô và giá cả, Bộ phối hợp cụ thể hóa dự toán ngân sách tại Nghị quyết 01/NQ-CP và các Nghị quyết định hướng tăng trưởng của Chính phủ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,38%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới mức 4,5%.

Tính đến ngày 30/6, thu ngân sách Nhà nước đạt 1.568 nghìn tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 63,1% dự toán, cùng với sự gia tăng tích cực của thu ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, chi ngân sách ước đạt 1.149 nghìn tỷ đồng, tương đương 36,4% dự toán. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 356,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch Thủ tướng giao.

Công tác quản lý nợ công được thực hiện an toàn, giữ vững định mức tín nhiệm quốc gia tích cực từ Moody’s (mức Ba2, triển vọng Tích cực) và Fitch (mức BB+, triển vọng Ổn định). Trong quản lý tài sản công và đấu thầu, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh cải cách, toàn bộ gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng với tỷ lệ tiết kiệm trung bình ở mức tích cực. Mặt khác, phát huy hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 751, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu, điều phối và triển khai đồng bộ nhiều giải phá tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, ghi nhận nhiều dự án vướng mắc với tổng mức đầu tư lớn để từng bước xử lý.

Môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện khi ghi nhận gần 111,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Thu hút vốn FDI đăng ký đạt trên 34,6 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 13,03 tỷ USD. Hoạt động sản xuất kinh doanh của 20 doanh nghiệp Nhà nước do Bộ làm đại diện chủ sở hữu đạt doanh thu hợp nhất 1,356 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách 103 nghìn tỷ đồng. Thị trường tài chính, chứng khoán phát triển ổn định với tổng giá trị huy động vốn đạt khoảng 507,86 nghìn tỷ đồng. Bộ máy ngành Tài chính tiếp tục được tinh gọn, giảm khoảng 3.600 đầu mối, nâng cao năng lực thực thi công vụ.

Trong sáu tháng đầu năm, công tác hoàn thiện thể chế được Bộ Tài chính triển khai quyết liệt. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Quyết liệt triển khai các giải pháp cuối năm

Sáu tháng cuối năm, kinh tế toàn cầu dự báo phục hồi chậm trước biến động địa chính trị. Trong nước, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên đòi hỏi tốc độ tăng trưởng GDP cuối năm phải đạt 11,7%. Đây là thách thức lớn đối với công tác điều hành của ngành Tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chỉ đạo toàn ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch thông qua các giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất là tiếp tục rà soát toàn diện các kế hoạch, quy hoạch, căn cứ tình hình thực tiễn để kịp thời bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

“Mỗi cán bộ, công chức ngành Tài chính cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao," Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chỉ đạo ​

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo tinh thần đổi mới, coi thể chế là nguồn lực, động lực cho phát triển. Bộ trưởng đề nghị quá trình xây dựng pháp luật cần tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng kiến tạo, giảm các quy định mang tính thủ tục, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với những lĩnh vực đủ điều kiện.

Thứ ba, điều hành tài chính-ngân sách hiệu quả, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Ngành Tài chính tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược, điều hành chính sách tài khóa, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Bộ Tài chín tiếp tục thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. (Ảnh: Vietnam+)

Trong công tác thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước. Về chi ngân sách, toàn ngành thực hiện nghiêm tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đối với đầu tư công, tập trung tham mưu giải ngân tối đa kế hoạch vốn năm 2026, chú trọng hiệu quả kinh tế-xã hội của từng công trình, dự án, chủ động điều chuyển vốn từ các cơ quan, đơn vị giải ngân chậm sang nơi có khả năng triển khai tốt.

Thứ tư là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ cán bộ ngành Tài chính. Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cùng với đó, công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ tiếp tục được quan tâm, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá, khen thưởng bảo đảm thực chất, gắn với hiệu quả công việc, tạo động lực để cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cuối cùng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông, kết nối và chia sẻ dùng chung. Các đơn vị triển khai chuyển đổi số đồng bộ, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các hệ thống, hướng tới quản lý hiện đại, dựa trên dữ liệu, từng bước nâng cao khả năng giám sát, điều hành theo thời gian thực./.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông, kết nối và chia sẻ dùng chung. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

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