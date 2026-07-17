VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68%

Kết thúc nửa đầu năm 2026, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận tổng tài sản hợp nhất vượt mốc 1,5 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 19,2% so với cuối năm 2025. Động lực chính cho đà tăng quy mô đến từ sự mở rộng của hoạt động tín dụng, với riêng ngân hàng mẹ đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng, đi lên 24,6%.

Phát huy sức mạnh cộng hưởng hệ sinh thái, VPBank tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất trong nửa đầu năm đạt 43.400 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ; trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp hơn 31.600 tỷ đồng, tăng 35%.

Nửa đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch cả năm. Tính riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt gần 11.000 tỷ đồng, đánh dấu quý có kết quả kinh doanh cốt lõi cao nhất trong lịch sử ngân hàng.

Với vai trò đầu tàu, dẫn dắt tăng trưởng của toàn tập đoàn, ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận 15.600 tỷ đồng sau hai quý, tăng 45,5%. Các công ty thành viên tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào tăng trưởng chung của toàn hệ sinh thái.

Phân khúc khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ giữ vai trò dẫn dắt, với danh mục tín dụng tập trung vào các lĩnh vực và ngành nghề ưu tiên, bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước như sản xuất công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và tài chính xanh…

Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, cạnh tranh giữa các ngân hàng gia tăng, VPBank duy trì nền tảng huy động vững chắc, cơ cấu nguồn vốn đa dạng và bền vững. Trong đó, quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 902.000 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cuối năm 2025 nhờ đóng góp chủ đạo từ ngân hàng mẹ.

Trong quý 2, VPBank khẳng định cam kết đồng hành cùng cổ đông khi chi trả gần 4.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, đưa tổng giá trị cổ tức tiền mặt đã phân phối trong 4 năm qua lên gần 1 tỷ USD. Dù vậy, với năng lực tài chính vững vàng, VPBank vẫn duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo chuẩn Basel II ở ngưỡng 13%, trong nhóm dẫn đầu ngành.

Chất lượng tài sản tại VPBank được kiểm soát sát sao, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, thấp hơn so với mục tiêu 2,5%, đồng thời NPL hợp nhất dưới 3%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt đạt 84,5% và 22,4%, đều tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Việc nâng trần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% được kỳ vọng sẽ mở ra thêm dư địa để VPBank phân bổ nguồn vốn vào các dự án hạ tầng trọng điểm./.

VPBank ký khoản vay liên kết bền vững 1,44 tỷ USD với 15 định chế tài chính VPBank huy động thành công khoản vay 1,44 tỷ USD từ 15 định chế quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế.