Người dân Mường Than nỗ lực ổn định cuộc sống sau lũ dữ

Cơn lũ dữ đã rút đi nhưng những mất mát còn hiện hữu ở nhiều bản làng xã Mường Than tỉnh Lai Châu chưa thể thống kê hết.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương triển khai, đồng bộ các giải pháp giúp người dân sớm ổn định cuộc sống./.

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