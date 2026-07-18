Đắk Lắk tập trung cao độ cho chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Thường trực Tỉnh ủy vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Ban Chỉ đạo gồm 14 đồng chí, trong đó, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bốn Phó Trưởng Ban gồm đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ. Thành phần Ban Chỉ đạo còn có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các sở, ngành liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm theo đúng nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk được giao là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, phối hợp với Sở Nội vụ bảo đảm điều kiện hoạt động, tổng hợp tình hình và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cũng như các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đắk Lắk là địa bàn rộng thứ 3 cả nước, có 92/102 xã, phường trọng điểm về quốc phòng-an ninh. Khó khăn nhiều, thời gian thực hiện chiến dịch không dài trong khi chỉ tiêu, mục tiêu, khối lượng công việc rất lớn. Do đó, việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm là cần thiết, kịp thời, qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu sắc, nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng; làm nổi bật ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của chiến dịch

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết Thường trực Tỉnh ủy xác định “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” là nhiệm vụ rất khẩn trương, quan trọng, cần phải triển khai quyết liệt và tập trung chỉ đạo để đạt kết quả tốt hơn.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch nhằm đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ chiến dịch này để đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, song song với công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội để các cá nhân, tổ chức thấy được trách nhiệm đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, tích cực tham gia cung cấp thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong công tác cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, mẫu hài cốt và thân nhân liệt sỹ./.

Phật giáo Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, tăng ni, phật tử trong cả nước đều thành kính tổ chức tri ân các Anh hùng liệt sỹ, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

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