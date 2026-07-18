5 tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 17 giờ 20 phút đến 22 giờ 20 phút ngày 18/7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bum Nưa, Bum Tở, Hua Bum, Pa Ủ, Thu Lũm; Mù Cả, Nậm Sỏ, Khoen On, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Cuổi, Pu Sam Cáp, Tà Tổng, Tủa Sín Chải (Lai Châu).Tại tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Mường Phăng, Na Son, Nà Tấu, Pu Nhi, Xa Dung; Mường Luân, Mường Nhà, Mường Pồn, Mường Tùng, Nậm Nèn, Núa Ngam, Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Pa Ham, Phình Giàng, Sam Mứn, Thanh An, Thanh Nưa, Thanh Yên, Tìa Dình.Đối với tỉnh Sơn La là các xã, phường: Chiềng Lao, Mường Bú, Mường La, Ngọc Chiến.

Cùng với đó, tại tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Chế Tạo; Khao Mang, Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông, Bản Lầu, Bản Liền, Cao Sơn, Gia Hội, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mường Khương, Âu Lâu, Nam Cường, Yên Bái, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Si Ma Cai, Sơn Lương, Tả Củ Tỷ, Tân Hợp, Trấn Yên, Xuân Ái.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Bắc Quang, Bản Máy, Bằng Lang, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Khâu Vai, Kiến Thiết, Kim Bình, Mậu Duệ, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Long, Niêm Sơn, Pà Vầy Sủ, Pờ Ly Ngài, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sủng Máng, Tân Long, Tân Quang, Tân Trịnh, Tát Ngà, Thắng Mố, Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Tri Phú, Trung Sơn, Trung Thịnh, Xín Mần, Xuân Giang, Xuân Vân, Yên Minh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ ngày 17/7 đến 16 giờ ngày 18/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to như: Mường Tè 169mm, Bum Tở 154mm (Lai Châu); Nà Tấu 78mm (Điện Biên); Nậm Păm 38,4mm (Sơn La); Chế Tạo1 112,4mm (Lào Cai);....

Từ 15 giờ đến 16 giờ này 18/7, khu vực tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to như: Thu Tà 34,2mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 18/7 đến đêm 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưavừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Cảnh báo: ngày 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 60mm; từ đêm 20/7, mưa lớn giảm dần.

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ đêm 18/7 đến ngày 20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện lũ trên một số sông nhỏ ở Tây Bắc Bộ vẫn dao động mức báo động 1 và trên báo động 1. Mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 18/7 và ngày 19/7, khu vực biển từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m. Từ đêm 19/7, gió hoạt động yếu dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác./.

Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, Hà Nội chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 19/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

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