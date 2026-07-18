Đồn Biên phòng Đất Mũi thả cá thể vích nặng 120kg về biển

Ngày 18/7, Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) thông tin, đơn vị vừa phối hợp cùng Hạt kiểm lâm Ngọc Hiển và Ủy ban Nhân dân xã Đất Mũi tổ chức thả cá thể vích nặng 120kg về biển.

Cá thể vích này được ông Trần Bé Ngoan, ngụ ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi trong quá trình khai thác thủy sản phát hiện bị mắc vào lưới nên đưa vào trình báo Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Trước đó, vào lúc 4 giờ ngày 18/7, trong quá trình khai thác trên biển, ông Trần Bé Ngoan phát hiện 1 cá thể vích dài gần 1 mét bị mắc vào lưới đánh cá của ngư dân.

Ngay sau đó, ông Ngoan đã cứu hộ cá thể vích đưa lên tàu, sau đó đưa vào trình báo Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Đồn Biên phòng Đất Mũi sau khi tiếp nhận đã phối hợp với Hạt kiểm lâm Ngọc Hiển, cùng ngư dân tiến hành thả cá thể vích nói trên về môi trường tự nhiên.

Theo Trung tá Đinh Hoàng Thân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi, vích là một trong những loài rùa biển quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hành động làm kịp thời và đầy trách nhiệm của ông Trần Bé Ngoan là hành động rất đáng biểu dương, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm./.

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