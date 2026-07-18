Nhận định Pháp vs Anh: Mbappe “săn” giày Vàng làm quà chia tay HLV Deschamps trong trận đại chiến eo biển Manche

Một chiến thắng sẽ giúp Mbappe tiến gần hơn đến danh hiệu “Chiếc giày Vàng” World Cup lần thứ 2 trong sự nghiệp, và cũng là lời chia tay đẹp với kỷ nguyên rực rỡ của huấn luyện viên Didier Deschamps.

Sau những thất bại cay đắng ở bán kết, đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh sẽ bước vào trận tranh hạng Ba World Cup 2026.

Dù thường bị đánh giá là "trận đấu không đội nào muốn góp mặt", trận tranh huy chương Đồng vẫn mang ý nghĩa về danh dự, thành tích, tiền thưởng và cả cách khép lại hành trình World Cup theo một hướng tích cực hơn.

Cuộc đối đầu với đội tuyển Anh cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Didier Deschamps trên cương vị “thuyền trưởng” của đội tuyển Pháp, khép lại hành trình 14 năm đầy vinh quang của ông với đội tuyển xứ Lục Lăng.

Với cá nhân Kylian Mbappe, đây là cơ hội để “Cậu bé Vàng” nước Pháp tiếp tục gia tăng thành tích cá nhân trong cuộc đua giành danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup 2026.

Về phía đội tuyển Anh, “Tam Sư” cũng chịu nhiều chỉ trích sau thất bại ngược với tỷ số 1-2 trước Argentina ở bán kết.

Sự mong manh của “Tam Sư” trước áp lực của đối thủ phản ánh sự thật rằng đội tuyển Anh vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với những đội tuyển hàng đầu thế giới ở những trận đấu quyết định.

Bên cạnh những ảnh hưởng về tâm lý sau thất bại ở trận bán kết, huấn luyện viên Thomas Tuchel còn phải đối mặt với bài toán thể lực, khi các học trò của ông có ít hơn 1 ngày nghỉ so với đối phương và những trụ cột như Harry Kane, Bellingham hay Declan Rice dường như đã vắt kiệt sức sau những phút cuối đầy mỏi mệt ở “cuộc chiến” thể lực với Argentina cách đây 2 ngày.

Ở trận đấu cuối cùng của hai đội tại World Cup 2026, cả Pháp và Anh nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về đội hình, nhằm giảm tải cho các trụ cột sau hành trình kéo dài gần một tháng.

Đội tuyển Pháp sẽ không có sự phục vụ của William Saliba, khi trung vệ này gặp chấn thương lưng và phải rời sân từ sớm ở trận bán kết với Tây Ban Nha.

Một thay đổi đáng chú ý khác có thể là lần ra sân cuối cùng của tiền vệ N'Golo Kante trong màu áo đội tuyển Pháp.

Trận tranh hạng Ba được xem là màn tri ân của “Gà trống Gô-loa” dành cho “công thần” tận tụy từng góp công lớn vào danh hiệu vô địch thế giới của Pháp năm 2018.

Với tuyển Anh, Reece James tái phát chấn thương và Jarell Quansah trở lại sau án treo giò có thể là sự thay đổi ở hành lang cánh phải.

Ở một trận đấu mang tính chất “an ủi,” đội còn nhiều động lực hơn sẽ nắm phần trăm chiến thắng cao hơn.

Về khía cạnh này, Pháp là đội được đánh giá nhỉnh hơn, cả về chiều sâu lực lượng và mục tiêu phấn đấu.

Một chiến thắng sẽ giúp Mbappe tiến gần hơn đến danh hiệu “Chiếc giày Vàng” World Cup lần thứ hai trong sự nghiệp, và cũng là lời chia tay đẹp với kỷ nguyên rực rỡ của huấn luyện viên Didier Deschamps.

Dự đoán: Đội tuyển Pháp giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Anh./.

Nóng vấn nạn phân biệt chủng tộc tại World Cup 2026 Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappé liên tục bị công kích trên mạng xã hội, trong khi một số cầu thủ da màu của đội tuyển Hà Lan cũng hứng chịu làn sóng lăng mạ sau khi đá hỏng luân lưu.