World Cup 2026: FIFA tuyên bố hoàn thành sứ mệnh "kết nối thế giới"

Trước thềm trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) khẳng định World Cup 2026 đã hoàn thành sứ mệnh "kết nối thế giới," đồng thời thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử, trong đó có khoảng 6,7 triệu lượt khán giả đến sân - mức cao nhất từ trước đến nay.

Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, đã chứng minh bóng đá là "ngôn ngữ chung của nhân loại," có khả năng vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và chính trị.

"Chúng ta thường nói thế giới đang bị chia rẽ bởi xung đột và bất ổn. Nhưng World Cup đã cho thấy có nhiều điều đưa con người đến gần nhau hơn là chia cắt họ," ông Infantino nhấn mạnh, đồng thời gọi quả bóng sử dụng trong trận chung kết là "một vật thể kỳ diệu có sức mạnh gắn kết thế giới."

Theo FIFA, tính đến trước hai trận cuối cùng của giải đấu, các sân vận động gần như đều kín chỗ.

Tổng lượng khán giả được dự báo đạt khoảng 6,7 triệu lượt, phá sâu kỷ lục của các kỳ World Cup trước, bất chấp những lo ngại ban đầu về giá vé cao và các quy định nhập cảnh có thể ảnh hưởng đến lượng cổ động viên quốc tế đến Bắc Mỹ.

Ông Infantino nhấn mạnh: “Hàng triệu người đã cùng nhau đến Mỹ, Canada và Mexico trong hơn một tháng qua, và hàng triệu người khác trên khắp thế giới cũng đã cùng nhau ăn mừng trong hòa bình và niềm vui. Đó là thông điệp mạnh mẽ nhất mà World Cup gửi tới tương lai - một tương lai của cộng đồng và sự gắn kết."

Cũng trong ngày 17/7, tại buổi tiếp đón các quan chức FIFA và nhiều ngôi sao bóng đá quốc tế ở Tháp Trump (New York), Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đánh giá World Cup 2026 là "một trong những sự kiện thể thao vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới."

Đứng cạnh chiếc cúp vàng World Cup cùng Chủ tịch FIFA, ông Trump khẳng định giải đấu đã vượt xa khuôn khổ của bóng đá để trở thành biểu tượng đoàn kết toàn cầu.

Về phần mình, Chủ tịch FIFA đã dành nhiều lời cảm ơn nước chủ nhà Mỹ, cho rằng World Cup 2026 đã biến "giấc mơ Mỹ thành hiện thực" và góp phần đưa người hâm mộ từ khắp các châu lục đến gần nhau hơn.

Vào lúc 2h00 ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Trump sẽ trực tiếp dự khán trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân MetLife (bang New Jersey, Mỹ). Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng xác nhận sẽ có mặt trên khán đài theo lời mời của ông Trump.

Hiện công tác tổ chức trận chung kết đang được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban tổ chức cho biết đang theo dõi sát tình hình khói từ các đám cháy rừng tại Canada để bảo đảm điều kiện thi đấu và sức khỏe cho hơn 80.000 khán giả dự kiến có mặt trên sân MetLife.

Về mặt chuyên môn, đội tuyển Argentina hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, trong khi Tây Ban Nha đặt mục tiêu lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới sau chức vô địch năm 2010./.

Nóng vấn nạn phân biệt chủng tộc tại World Cup 2026 Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappé liên tục bị công kích trên mạng xã hội, trong khi một số cầu thủ da màu của đội tuyển Hà Lan cũng hứng chịu làn sóng lăng mạ sau khi đá hỏng luân lưu.