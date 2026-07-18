Argentina cân nhắc cho công chức nghỉ làm đón đội tuyển sau chung kết World Cup

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Chính phủ Argentina đang xem xét ban hành quyết định cho công chức nghỉ làm khi đội tuyển quốc gia trở về nước sau trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha diễn ra ngày 19/7 (giờ địa phương), trong bối cảnh dự báo sẽ có hàng triệu người dân xuống đường chào đón các cầu thủ.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã đặt trước một chuyến bay thuê bao để đưa thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni trở về Buenos Aires.

Theo kế hoạch ban đầu, chuyên cơ sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ezeiza vào khoảng từ 12-14h ngày 20/7 (giờ địa phương), tuy nhiên lịch trình vẫn có thể thay đổi tùy theo quyết định của AFA sau trận chung kết.

Báo La Nación dẫn các nguồn tin từ Phủ Tổng thống Argentina cho biết phương án cho công chức nghỉ làm vẫn đang được cân nhắc và có thể được công bố chính thức sau khi trận chung kết kết thúc.

Một số quan chức nhận định sẽ có ít nhất 4 triệu người đổ ra đường để chào đón đội tuyển, khiến việc đi lại và hoạt động bình thường tại thủ đô Buenos Aires gần như không thể thực hiện. Chính phủ cũng đang xem xét khả năng áp dụng thời gian nghỉ kéo dài tới 48 giờ.

Song song với đó, Bộ An ninh Argentina đã tổ chức cuộc họp với đại diện các lực lượng an ninh liên bang, lực lượng bảo vệ Phủ Tổng thống, chính quyền thành phố Buenos Aires và tỉnh Buenos Aires nhằm xây dựng phương án đảm bảo an ninh cho lễ đón đội tuyển.

Giới chức nhận định khu vực tập trung đông người nhất nhiều khả năng vẫn sẽ là quảng trường Obelisco - địa điểm quen thuộc của người hâm mộ mỗi khi bóng đá Argentina giành chiến thắng.

Tổng thống Javier Milei trước đó cho biết Phủ Tổng thống Casa Rosada sẽ được dành riêng để đội tuyển có thể xuất hiện và chào người hâm mộ nếu ban huấn luyện và các cầu thủ đồng ý.

Đội tuyển Argentina đang nỗ lực bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau khi đăng quang tại Qatar năm 2022. Nếu đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết, Argentina sẽ lần thứ tư vô địch World Cup, đồng thời trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch, sau Italy (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962)./.

Argentina tăng chuyến bay đưa cổ động viên sang Mỹ xem chung kết World Cup Không chỉ các chuyến bay đặc biệt đến New York, toàn bộ các chuyến bay thường lệ của Aerolíneas Argentinas tới Miami trong những ngày trước trận chung kết cũng đều đã kín chỗ.