Mỹ tiếp quản điều tra sự cố động cơ máy bay Boeing 737 của Ryanair ở Hy Lạp

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) ngày 16/7 thông báo cơ quan này sẽ dẫn dắt cuộc điều tra vụ hỏng động cơ trên chuyến bay của hãng hàng không Ryanair, khiến một hành khách bị hút một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ trên không phận Hy Lạp vào tuần trước. Quyết định này được đưa ra sau khi giới chức Hy Lạp chủ động ủy quyền dẫn dắt cuộc điều tra cho phía Mỹ.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và các video hiện trường, sự cố xảy ra vào ngày 10/7 khi chiếc máy bay Boeing 737 NG của Ryanair vừa cất cánh từ thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) để hướng tới Đức. Một mảnh vỡ từ động cơ đã bung ra và đập vỡ cửa sổ máy bay, khiến khoang hành khách mất áp suất và phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp.

Lúc đó, hành khách mang quốc tịch Serbia (Xéc-bi), ông Ljubisa Karovic, đã bị hút một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ. Các hành khách đi cùng chuyến bay đã kịp thời giữ chặt và kéo ông lại. Nạn nhân bị thương và lập tức được đưa đến bệnh viện AHEPA ở Thessaloniki để điều trị.

Sự việc gợi nhớ đến hai sự cố tương tự liên quan đến dòng máy bay Boeing 737 NG của hãng hàng không Southwest Airlines (Mỹ) vào các năm 2016 và 2018. Đặc biệt trong vụ tai nạn năm 2018, một hành khách đã tử vong sau khi bị hút ra ngoài do mảnh vỡ từ cánh quạt động cơ văng trúng cửa sổ.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn, Giám đốc FAA Bryan Bedford nhận định những dấu hiệu ban đầu cho thấy sự cố mới nhất của Ryanair không hoàn toàn giống với vụ việc của Southwest trước đây.

Dù vậy, ông Bedford nhấn mạnh cuộc điều tra hiện tại đang thúc đẩy FAA đánh giá lại toàn diện cách cơ quan này xử lý sự cố năm 2018.

Sau thảm kịch năm 2018 của Southwest, NTSB từng yêu cầu tập đoàn Boeing thiết kế lại cấu trúc vỏ quạt động cơ trên dòng 737 NG. Đến năm 2023, FAA đã ban hành chỉ thị về đủ điều kiện bay, yêu cầu các hãng hàng không phải hoàn thành việc sửa đổi trước năm 2028.

Cập nhật về tiến trình này, phía Southwest ngày 16/7 thông báo hãng đã hoàn tất việc nâng cấp trên khoảng 80% số máy bay thuộc diện ảnh hưởng, vượt tiến độ so với thời hạn tháng 7/2028 do FAA đề ra.

Đối với Ryanair, hãng hàng không này hiện trang bị động cơ CFM56 do nhà sản xuất CFM International cung cấp trên toàn bộ đội bay Boeing 737 NG. Đây là thế hệ máy bay tiền nhiệm của dòng 737 MAX hiện nay./.

Hy Lạp: Hành khách hút chết do vỡ cửa sổ máy bay Nhà chức trách Hy Lạp cho biết chuyến bay khởi hành từ thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) đến Munich (Muchen, Đức) và đã bị gặp sự cố động cơ ngay sau khi cất cánh.

​