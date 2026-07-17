Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Chính phủ liên bang Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào trong năm 2026 từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo một chương trình đoàn tụ gia đình.

Theo Bộ Di trú Canada, sự thay đổi này là một phần trong nỗ lực quản lý hệ thống một cách có trách nhiệm và giảm thời gian chờ đợi.

Chương trình trên được khởi động vào năm 2020, khi hơn 200.000 thường trú nhân và công dân bày tỏ sự quan tâm đến việc bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà đến Canada.

Kể từ đó, mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec.

Một quan chức thuộc Bộ Di trú cho biết việc tạm dừng này sẽ không làm thay đổi quyết định phê duyệt cho tối đa 15.000 người thường trú trong năm 2026 và 2027 như một phần của kế hoạch điều chỉnh mức độ nhập cư của chính phủ.

Kế hoạch đó, được công bố vào mùa Thu năm ngoái, đặt mục tiêu tiếp nhận 380.000 thường trú nhân mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028.

Kế hoạch này cũng cắt giảm số lượng thị thực lao động và sinh viên tạm thời được cấp trong năm 2026 xuống gần một nửa so với năm 2025.

Tác động tổng thể của kế hoạch nhập cư được điều chỉnh là tăng trưởng dân số dự kiến sẽ không thay đổi trong năm nay.

Vấn đề nhập cư đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi về chính trị trong những năm gần đây.

Đảng Bảo thủ liên bang cho rằng hệ thống đã bị lỗi và cáo buộc đảng Tự do theo đuổi các chính sách làm suy yếu sự đồng thuận lâu nay rằng nhập cư là một điều tích cực đối với Canada.

Tài liệu tóm tắt được chuẩn bị cho Bộ trưởng Nhập cư Lena Diab vào năm 2025 lưu ý rằng các cuộc thăm dò dư luận của chính phủ cho thấy sự ủng hộ của người dân Canada đối với nhập cư đã giảm vào năm 2023 và 2024 xuống mức thấp nhất trong 30 năm.

Vào tháng 11/2024, hơn một nửa số người Canada được bộ này khảo sát cho biết họ cảm thấy có "quá nhiều" người nhập cư.

Hồi tháng Năm, Bộ trưởng Diab tuyên bố chính phủ đang "nỗ lực khôi phục sự kiểm soát và tính bền vững cho hệ thống nhập cư của Canada."

Nhiều năm qua, Bộ Di trú Canada đã phải đối mặt với tình trạng tồn đọng hồ sơ trong nhiều chương trình khi phải vật lộn để xử lý đơn xin của hàng trăm nghìn người.

Tính đến ngày 30/4, Bộ này có hơn 2,1 triệu đơn xin trong tất cả các chương trình và hơn 922.000 trong số đó được coi là tồn đọng - nghĩa là thời gian xử lý lâu hơn so với tiêu chuẩn dịch vụ của cơ quan này.

Chính phủ Canada cho biết việc tạm dừng tiếp nhận đơn xin bảo lãnh cha mẹ và ông bà có hiệu lực "cho đến khi có thông báo mới."

Tuy nhiên, công dân Canada và thường trú nhân vẫn có thể nộp đơn xin visa để cho phép cha mẹ và ông bà của họ đến thăm trong thời hạn 5 năm một lần và tổng cộng tối đa 10 năm, trên cơ sở tạm thời./.

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