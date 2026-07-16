Bệnh nhân Ebola cuối cùng xuất viện, Uganda đếm ngược đến ngày hết dịch

Bộ Y tế Uganda ngày 16/7 thông báo bệnh nhân Ebola cuối cùng ở nước này đã được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Ebola và trong 42 ngày tới, nếu không ghi nhận thêm ca bệnh mới, quốc gia Đông Phi này có thể tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch.

Bộ trưởng Y tế Uganda Chris Baryomunsi cho biết bệnh nhân cuối cùng đã khỏe mạnh trở lại và không còn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng nên có thể ra viện.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Uganda, bà Kasonde Mwinga, đánh giá quốc gia Đông Phi này đã kiểm soát được đợt dịch bùng phát nhờ công tác chuẩn bị tốt và duy trì các đội ứng phó khẩn cấp.

Tỷ lệ tử vong trong đợt dịch này ở Uganda ở mức dưới 10%, mức thấp trong số các đợt bùng phát Ebola từng được ghi nhận.

Theo quy định của WHO, một quốc gia chỉ có thể tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch Ebola sau khi không ghi nhận ca bệnh mới trong 42 ngày liên tiếp, tính từ ngày bệnh nhân cuối cùng được xác định khỏi bệnh và không còn khả năng lây truyền virus.

Uganda công bố bùng phát dịch Ebola ngày 15/5 sau khi phát hiện một bệnh nhân từng di chuyển từ miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo nhiễm chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola.

Kể từ khi dịch bùng phát, Uganda đã ghi nhận 20 trường hợp mắc Ebola, trong đó có 15 công dân Cộng hòa Dân chủ Congo và 5 công dân Uganda. Hai trong số này đã tử vong.

WHO cho biết đợt bùng phát dịch bệnh Ebola này bắt nguồn từ các tỉnh ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt là tỉnh Ituri, và sau đó lan sang Uganda qua biên giới.

Hiện tại tình hình dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn diễn biến phức tạp./.

Dịch Ebola: WHO cảnh báo 80% ca bệnh không rõ nguồn lây 80% ca mắc Ebola mới ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo hiện chưa rõ nguồn lây, khiến dịch lây lan nhanh hơn khả năng truy vết và kiểm soát của ngành y tế.