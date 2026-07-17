Tìm lời giải cho xu hướng gia tăng ung thư phổi ở người trẻ không hút thuốc

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, giới chuyên gia y tế Israel đang theo dõi sát nghiên cứu mới của Mỹ về xu hướng gia tăng các ca ung thư phổi ở người trẻ chưa từng hút thuốc.

Nghiên cứu đặt ra giả thuyết rằng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm có thể là một trong những yếu tố nguy cơ cần tiếp tục được làm rõ, song các chuyên gia nhấn mạnh hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định mối liên hệ này.

Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AACR), khảo sát 187 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi trước tuổi 50.

Phần lớn những người tham gia chưa từng hút thuốc và có chế độ ăn được đánh giá là lành mạnh hơn mức trung bình của người dân Mỹ, với lượng tiêu thụ rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt cao hơn đáng kể.

Từ kết quả trên, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên các loại nông sản canh tác theo phương pháp thông thường có thể là một trong những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Tuy nhiên, nghiên cứu hiện mới chỉ ước tính mức độ phơi nhiễm thông qua dữ liệu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các nhóm thực phẩm, chưa đo trực tiếp nồng độ các hóa chất này trong cơ thể người tham gia.

Bình luận về kết quả nghiên cứu, Tiến sĩ Haim Zilberman - Trưởng khoa Ung thư phổi và khối u lồng ngực tại Trung tâm Ung bướu và Huyết học, Bệnh viện Emek thuộc hệ thống y tế Clalit của Israel - cho rằng một số nghiên cứu trước đây từng ghi nhận những lao động nông nghiệp tiếp xúc lâu dài với một số loại thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nghiên cứu hiện tại có quy mô còn hạn chế và cần thêm các công trình nghiên cứu lớn hơn để xác định liệu mối liên hệ này có thực sự tồn tại hay không.

Theo Tiến sỹ Zilberman, thuốc bảo vệ thực vật chỉ là một trong nhiều giả thuyết đang được xem xét. Các yếu tố khác như ô nhiễm môi trường, phơi nhiễm hóa chất trong lao động, khí radon tích tụ trong nhà hoặc hút thuốc lá thụ động cũng có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư phổi ở những người chưa từng hút thuốc.

Nhóm nghiên cứu cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ tiến hành đo trực tiếp nồng độ thuốc bảo vệ thực vật trong mẫu máu và nước tiểu của bệnh nhân nhằm xác định rõ hơn mối liên hệ giữa các loại hóa chất này với nguy cơ ung thư phổi.

Trong khi đó, các chuyên gia Israel khuyến cáo người dân vẫn nên duy trì chế độ ăn giàu rau quả theo các hướng dẫn dinh dưỡng hiện hành, đồng thời chủ động đi khám khi xuất hiện những triệu chứng bất thường kéo dài như ho dai dẳng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc khó thở, thay vì tự suy diễn từ những kết quả nghiên cứu ban đầu./.

Chuyên gia: Cần một chương trình tổng thể cấp quốc gia để sàng lọc sớm ung thư phổi Theo các chuyên gia, việc sàng lọc và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với ung thư và ung thư phổi.