Brazil cảnh báo trả đũa sau đòn thuế quan mới của Mỹ

Ngày 16/7, Brazil đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ sau khi Washington thông báo áp mức thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil từ ngày 22/7.



Trong các tuyên bố, Chính phủ Brazil mô tả các mức thuế mới nhất của Mỹ là bất công và có động cơ chính trị, ảnh hưởng đến khoảng 3.000 mặt hàng.

Bộ trưởng Công nghiệp Brazil, Márcio Elias Rosa, cho biết động thái của Mỹ ảnh hưởng đến khoảng 18% hàng xuất khẩu của nước này - tương đương với lượng sản phẩm trị giá khoảng 7,4 tỷ USD, theo dữ liệu năm 2024.



Trước đó, ngày 15/7, Văn phòng Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về các hành vi thương mại không công bằng. Văn phòng này cho biết 76% hàng nhập khẩu từ Mỹ vào Brazil được miễn thuế trong năm 2025, và mức thuế quan trung bình áp dụng thực tế cho các sản phẩm của Mỹ chỉ là 3,1%.

Tuyên bố cũng cho biết Brasilia đã thực hiện các bước để áp đặt thuế quan đối ứng, cùng với các biện pháp đối phó liên quan đến thương mại khác, trên nền tảng luật quốc gia cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira vẫn khẳng định cánh cửa đàm phán vẫn để ngỏ.



Ngày 15/7, Mỹ thông báo áp mức thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, sau cuộc điều tra kéo dài 1 năm về các chính sách thương mại và một số vấn đề của quốc gia Nam Mỹ này.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuy nhiên, một số mặt hàng như thịt bò, cà phê và một số linh kiện máy bay sẽ được miễn áp thuế. Danh sách miễn trừ cũng bao gồm một số sản phẩm mà Mỹ không sản xuất trong nước.

Mỹ viện dẫn Điều 301 của Luật Thương mại để áp dụng biện pháp thuế quan đối với Brazil, đồng thời sử dụng cơ chế này để tiến hành các cuộc điều tra thương mại khác.

Động thái mới nhất được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách khôi phục chương trình nghị sự kinh tế sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ một loạt biện pháp áp thuế toàn cầu của ông./.



Mỹ áp thuế 25% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Brazil Mỹ thông báo sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, song sẽ miễn trừ cho một số nhóm hàng xuất khẩu lớn như dầu khí, thịt bò, càphê, cam và linh kiện máy bay...

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