Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí gần 2 tỷ USD cho Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/7 đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 1,96 tỷ USD cho Saudi Arabia nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của đồng minh quan trọng này tại Trung Đông. Tập đoàn quốc phòng BAE Systems được chỉ định là nhà thầu chính của thương vụ.



Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ thương vụ sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington thông qua việc tăng cường năng lực phòng thủ cho Saudi Arabia - đồng minh lớn ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời được coi là nhân tố thúc đẩy ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại khu vực Vùng Vịnh.



Thương vụ được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi Washington tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran và tái áp đặt phong tỏa hàng hải.



Theo quy định của Mỹ, sau khi được Bộ Ngoại giao phê duyệt, thương vụ còn phải trải qua thời gian xem xét của Quốc hội trước khi được triển khai chính thức./.

Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí "khủng" cho Israel và Saudi Arabia Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Saudi Arabia cũng như hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.

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