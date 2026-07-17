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Di vật của “Vua bóng đá” Pele lập kỷ lục gần 5 triệu USD

Chiếc áo số 10 mà “Vua bóng đá” Pele mặc trong trận chung kết World Cup 1958 đã được bán với mức giá lên tới 4,9 triệu USD, trở thành chiếc áo bóng đá đắt giá thứ hai trong lịch sử.

Thanh Phương
Huyền thoại bóng đá Brazil Pele (trái) đi bóng trong trận đấu giao hữu của đội tuyển các ngôi sao bóng đá thế giới với tuyển Brazil. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Huyền thoại bóng đá Brazil Pele (trái) đi bóng trong trận đấu giao hữu của đội tuyển các ngôi sao bóng đá thế giới với tuyển Brazil. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Trước thềm trận chung kết World Cup 2026, một báu vật gắn với khoảnh khắc khai sinh huyền thoại bóng đá thế giới Pele đã tạo nên cơn sốt trên thị trường đấu giá.

Nhà đấu giá Sotheby’s ngày 16/7 cho biết chiếc áo số 10 mà “Vua bóng đá” Pele mặc trong trận chung kết World Cup 1958 đã được bán với mức giá lên tới 4,9 triệu USD, trở thành chiếc áo bóng đá đắt giá thứ hai trong lịch sử.

Đây là chiếc áo Pele khoác trong trận chung kết giữa Brazil và chủ nhà Thụy Điển trên sân Rasunda, nơi cậu thiếu niên mới 17 tuổi ghi hai bàn thắng, góp công giúp Brazil giành chiến thắng 5-2 và lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch thế giới.

Theo Sotheby’s, chiếc áo trên cũng là kỷ vật có giá trị cao nhất của Pele từng được bán đấu giá. Trước đó không lâu, một tấm thẻ sưu tập của ông cũng đã được nhà sưu tầm mua lại với giá khoảng 976.000 USD.

Đến nay, Pele vẫn giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong một trận chung kết World Cup-cột mốc được xem là khởi đầu cho sự nghiệp lẫy lừng của người được mệnh danh là “Vua bóng đá.”

Điều đặc biệt là chiếc áo của Pele không nằm trong các bộ sưu tập thương mại ngay từ đầu. Sau trận chung kết năm 1958, ông đã tặng lại chiếc áo thủ công này cho người bạn cùng phòng và đồng đội Dida.

Chiếc áo được gia đình Dida gìn giữ suốt nhiều thập kỷ trước khi được đưa vào trưng bày tại một bảo tàng ở Brazil. Đến năm 2004, hiện vật này được một nhà sưu tập mua lại và cuối cùng xuất hiện trong phiên đấu giá của Sotheby’s.

Pele, tên đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento, qua đời năm 2022 ở tuổi 82. Trong sự nghiệp, ông là cầu thủ duy nhất trong lịch sử 3 lần vô địch World Cup (1958, 1962 và 1970), ghi hơn 1.000 bàn thắng và được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cùng giới chuyên môn xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Mặc dù vậy, chiếc áo World Cup 1958 vẫn xếp sau chiếc áo nổi tiếng của huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona trong trận tứ kết World Cup 1986 gặp đội tuyển Anh-chiếc áo gắn với hai khoảnh khắc lịch sử “Bàn tay của Chúa” và “Bàn thắng thế kỷ,” từng được bán với giá 9,3 triệu USD vào năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)
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