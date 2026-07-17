Đời sống

LHQ: Gần 1 tỷ người nghèo cùng cực, hơn 2 tỷ người thiếu nước sạch

Liên hợp quốc cảnh báo gần 1 tỷ người vẫn sống trong nghèo cùng cực, 2,3 tỷ người chịu cảnh thiếu ăn và hơn 2 tỷ người chưa có nước uống vệ sinh, trong khi tiến độ thực hiện SDGs còn nhiều thách thức.

Thùy Liên
Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/7, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed cho biết hiện gần 1 tỷ người trên thế giới vẫn sống trong cảnh nghèo cùng cực; 2,3 tỷ người đi ngủ với cái bụng rỗng và hơn 2 tỷ người vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước uống vệ sinh.

Phát biểu tại phiên họp cấp cao của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) với chủ đề "Con đường hướng tới năm 2030," bà Mohammed cho biết Báo cáo năm 2026 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tiến độ thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) cho thấy hơn 2/3 các chỉ tiêu SDGs đang đi đúng hướng hoặc đạt tiến triển ở mức vừa phải, song tiến độ giữa các mục tiêu và giữa các quốc gia vẫn không đồng đều.

Bà cho biết trong hơn 1/3 chỉ tiêu của SDGs đang đi đúng hướng hoặc đạt tiến triển ở mức vừa phải, tỷ lệ dân số thế giới được tiếp cận điện đã đạt 92%, trong khi tỷ lệ kết nối Internet tăng từ 40% năm 2015 lên mức 74% hiện nay. Theo đó, SDGs vẫn có ý nghĩa và đang tạo ra sự khác biệt.

Tuy nhiên, bà Mohammed nhấn mạnh thế giới ngày nay đã rất khác so với năm 2015. Theo bà, hàng loạt cuộc khủng hoảng đan xen - từ căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế đến biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, mất an ninh lương thực, khủng hoảng nợ và bất bình đẳng gia tăng - tiếp tục làm chậm tiến độ thực hiện SDGs và thử thách năng lực triển khai.

Trong khi đó, Trái Đất đang nóng lên với tốc độ đáng báo động và các cuộc xung đột đã lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Trong bối cảnh đó, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sẵn sàng đưa ra những lựa chọn, huy động nguồn tài chính và tăng cường hợp tác cần thiết để thực hiện SDGs.

Ngoài ra, bà Mohammed kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương, đẩy mạnh đầu tư và triển khai các giải pháp tổng hợp có thể thúc đẩy đồng thời nhiều SDGs, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc trong tương lai.

Đề cập đến Hội nghị thượng đỉnh về Các Mục tiêu Phát triển Bền vững năm 2027, bà Mohammed cho rằng đây sẽ là một dấu mốc quan trọng.

Theo bà, hội nghị không chỉ là "một cuộc rà soát tiến độ," mà phải là thời điểm hành động, nhằm xác định rõ các ưu tiên, nhân rộng những giải pháp hiệu quả và tái khẳng định cam kết chính trị trong chặng cuối để hoàn thành các SDGs vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)
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