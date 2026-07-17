Đời sống

Xe buýt chở học sinh gặp nạn tại Uganda, hàng chục người thiệt mạng

Ngày 17/7, cảnh sát Uganda cho biết ít nhất 21 người, trong đó có 20 học sinh, đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt trường học xảy ra tối 16/7 tại miền Đông nước này.

Hoàng Châu
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 17/7, cảnh sát Uganda cho biết ít nhất 21 người, trong đó có 20 học sinh, đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt trường học xảy ra tối 16/7 tại miền Đông nước này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn cơ quan phụ trách giao thông và an toàn đường bộ Uganda cho biết chiếc xe chở học sinh của Trường Tiểu học King David ở thủ đô Kampala đã gặp nạn tại làng Chekwatit, huyện Kapchorwa.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các học sinh đang trên đường trở về sau chuyến tham quan học tập tại thác Sipi ở Kapchorwa thì tài xế được cho là đã mất lái, khiến chiếc xe lao khỏi đường, đâm vào một tảng đá lớn bên đường rồi lật nhào.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xe buýt gây tai nạn #Xe buýt gặp tai nạn #Tai nạn xe buýt Uganda
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