Argentina tăng chuyến bay đưa cổ động viên sang Mỹ xem chung kết World Cup

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 17/7, Hãng hàng không quốc gia Argentina Aerolíneas Argentinas thông báo mở thêm chuyến bay đặc biệt từ Buenos Aires tới New York (Mỹ) nhằm đáp ứng nhu cầu tăng đột biến của người hâm mộ sau khi đội tuyển Argentina giành quyền vào trận chung kết FIFA World Cup 2026.

Theo thông báo của hãng, chuyến bay bổ sung sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Ezeiza lúc 22h ngày 18/7 giờ Argentina (10h ngày 19/7 theo giờ Việt Nam), sử dụng máy bay thân rộng Airbus A330. Giá vé một chiều từ 2.200 USD, chưa bao gồm thuế và phí, hiện được mở bán trên website của hãng và thông qua các đại lý du lịch.

Trước đó, Aerolíneas Argentinas đã bố trí 2 chuyến bay đặc biệt đến sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York), lần lượt khởi hành vào tối 17/7 và sáng 18/7.

Tuy nhiên, toàn bộ số vé của cả 2 chuyến đã được bán hết chỉ trong chưa đầy 12 giờ sau khi Argentina giành vé vào trận chung kết, buộc hãng phải tăng thêm 1 chuyến bay để đáp ứng nhu cầu.

Không chỉ các chuyến bay đặc biệt đến New York, toàn bộ các chuyến bay thường lệ của Aerolíneas Argentinas tới Miami trong những ngày trước trận chung kết cũng đều đã kín chỗ, cho thấy làn sóng người hâm mộ Argentina đổ sang Mỹ cổ vũ đội tuyển đang ở mức rất cao.

Theo hãng hàng không quốc gia Argentina, việc tăng cường các chuyến bay là một phần trong kế hoạch điều chỉnh linh hoạt mạng bay theo diễn biến của World Cup 2026. Trong suốt giải đấu, hãng đã nhiều lần bổ sung chuyến bay tới các thành phố đăng cai có đội tuyển Argentina thi đấu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cổ động viên.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife ở bang New Jersey, gần thành phố New York.

Việc Argentina góp mặt trong trận đấu cuối cùng đã tạo nên làn sóng di chuyển lớn chưa từng có của người hâm mộ, khiến nhu cầu vé máy bay từ Argentina sang Mỹ tăng mạnh chỉ trong vài giờ sau khi đội tuyển giành quyền vào chung kết./.

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