Bánh xèo Nam Bộ - thanh âm giòn tan của miền sông nước

Có những món ăn chỉ cần nghe tiếng là đã gợi lên cả một vùng ký ức. Với người Nam Bộ, đó là tiếng "xèo" vui tai vang lên khi vá bột được đổ xuống chiếc chảo gang nóng rực.

Âm thanh ấy không chỉ báo hiệu một chiếc bánh đang thành hình, mà còn mở đầu cho câu chuyện về sự trù phú của miền đất phương Nam, nơi con người biết chắt chiu những sản vật của đồng ruộng, sông nước để tạo nên một món ăn bình dị mà khó quên.

Giữa kho tàng ẩm thực Việt Nam, bánh xèo là món ăn xuất hiện ở nhiều vùng miền với những biến tấu riêng. Nếu bánh xèo miền Trung nhỏ nhắn, lớp vỏ dày hơn và nhân vừa phải, thì bánh xèo Nam Bộ lại gây ấn tượng bởi kích thước lớn, lớp vỏ mỏng, vàng óng và giòn rụm.

Nguồn gốc của bánh xèo đến nay vẫn còn nhiều cách lý giải. Một số nhà nghiên cứu cho rằng món ăn này hình thành từ quá trình giao thoa văn hóa của các cộng đồng cư dân sinh sống ở Nam Bộ trong nhiều thế kỷ.

Dù xuất phát từ đâu, trải qua thời gian, bánh xèo đã trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống của người dân vùng sông nước và là một trong những món đặc sản được nhiều du khách tìm thưởng thức khi đến miền Nam.

Để làm nên một chiếc bánh xèo ngon, người đầu bếp phải bắt đầu từ phần bột. Gạo được xay thành bột, hòa cùng nước và thường được thêm một lượng vừa phải nước cốt dừa để tăng vị béo. Bột nghệ được sử dụng để tạo màu vàng hấp dẫn cho vỏ bánh. Khi chảo đủ nóng, người làm bánh nhanh tay tráng một lớp dầu mỏng rồi đổ bột thành hình tròn. Chính lúc ấy, tiếng "xèo" vang lên giòn giã.

Nhân bánh thường gồm tôm, thịt ba chỉ và giá đỗ. Tùy điều kiện tự nhiên của từng địa phương, người dân có thể bổ sung thêm mực tươi, thịt vịt, nấm, củ hũ dừa hoặc những sản vật theo mùa như bông điên điển trong mùa nước nổi ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chính sự linh hoạt trong việc sử dụng nguyên liệu đã tạo nên nét phong phú của bánh xèo Nam Bộ mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng.

Bí quyết để chiếc bánh hấp dẫn nằm ở lớp vỏ mỏng nhưng đủ độ giòn. Người làm bánh phải điều chỉnh nhiệt độ bếp vừa phải, khéo léo xoay chảo để bột dàn đều, sau đó đậy nắp trong ít phút để nhân chín trước khi mở nắp cho phần mép bánh khô và giòn.

Khi chiếc bánh được gập đôi, lớp vỏ vàng óng ôm trọn phần nhân nóng hổi, tỏa hương thơm quyến rũ của gạo, nước cốt dừa và tôm thịt vừa chín tới.

Nếu chiếc bánh là "nhân vật chính," thì mẹt rau ăn kèm lại góp phần hoàn thiện hương vị. Khác với nhiều món ăn khác, bánh xèo Nam Bộ luôn được phục vụ cùng rất nhiều loại rau sống. Xà lách, cải xanh, rau thơm, húng quế, diếp cá, tía tô, lá cách hay các loại rau rừng tùy từng địa phương được bày kín trên mẹt lớn. Mỗi loại rau mang đến một hương vị riêng, giúp cân bằng vị béo của bánh và tạo nên sự hài hòa trong từng cuốn.

Mỗi loại rau mang đến một hương vị riêng, giúp cân bằng vị béo của bánh và tạo nên sự hài hòa trong từng cuốn. (Nguồn: Vietnam+)

Cách thưởng thức bánh xèo cũng thể hiện sự tinh tế của người Nam Bộ. Một miếng bánh được đặt lên lá cải hoặc xà lách, thêm các loại rau thơm rồi cuốn trong bánh tráng trước khi chấm vào chén nước mắm pha chua ngọt.

Vị giòn của lớp vỏ, vị ngọt của tôm thịt, vị thanh mát của rau cùng chút đậm đà của nước mắm hòa quyện, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực nhiều tầng hương vị. Chính sự cân bằng ấy khiến bánh xèo dù có phần nhân khá đầy đặn nhưng vẫn không tạo cảm giác ngấy.

Không chỉ là món ăn ngon, bánh xèo còn gắn bó với đời sống sinh hoạt của người dân Nam Bộ. Trong nhiều gia đình, việc đổ bánh xèo là dịp để mọi người cùng quây quần bên bếp lửa. Người chuẩn bị rau, người pha nước chấm, người đổ bánh, trẻ nhỏ háo hức chờ chiếc bánh đầu tiên ra lò. Không khí rộn ràng ấy khiến bữa ăn trở thành khoảng thời gian sum họp, sẻ chia và gắn kết các thành viên trong gia đình.

Ngày nay, bánh xèo đã vượt ra ngoài phạm vi của vùng Nam Bộ để trở thành món ăn phổ biến trên khắp cả nước và xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng Việt ở nước ngoài.

Tuy vậy, nhiều du khách vẫn mong muốn được thưởng thức bánh xèo ngay tại miền Tây hay vùng Đông Nam Bộ, nơi món ăn được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon của địa phương và ăn trong không gian bình dị của những ngôi nhà ven sông, những khu chợ quê hay các quán ăn dân dã./.

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