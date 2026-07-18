Xem trực tiếp trận Việt Nam-Myanmar trên kênh nào?

19g hôm nay (18/7), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng với đội tuyển Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên.

Trận đấu này xem là màn “tổng duyệt” quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước khi bước vào hành trình tại ASEAN Championship 2026.

Qua trận đấu này ban huấn luyện sẽ có đánh giá tổng thể quá trình chuẩn bị của toàn đội, hoàn thiện đội hình cũng như đưa ra phương án tối ưu nhất.

“Trận đấu này là trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào ASEAN Championship 2026. Đây là dịp để Ban huấn luyện đánh giá những gì các cầu thủ đã thể hiện sau gần bốn tuần tập luyện. Điều quan trọng là toàn đội đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào giải đấu chính thức," ông Kim Sang-sik phát biểu ở buổi họp báo trước trận đấu.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định mục tiêu trước mắt của đội tuyển là chuẩn bị thật tốt cho ASEAN Championship 2026, thay vì nghĩ quá xa đến các đối thủ ở vòng đấu sau.

Trước trận đấu với Myanmar, đội tuyển Việt Nam cũng đã có hai tuần chuẩn bị bằng chuyến tập huấn quan trọng tại Incheon (Hàn Quốc).

Trong chuyến tập huấn, đội tuyển thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, gồm Siheung FC (K-League 3), Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1).

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ấn tượng và giành kết quả tốt khi thắng cả ba trận, lượt trước Siheung FC 6-0, Yongin FC 2-1 và Gangwon FC 2-1.

Những chiến thắng mang đến tín hiệu tích cực, đồng thời giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào ASEAN Championship 2026.

Bên kia chiến tuyến, Myanmar cũng đề cao trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Trận đấu này sẽ giúp họ đánh giá quá trình chuẩn bị, học hỏi từ một trong những đội bóng hàng đầu khu vực và hướng tới ASEAN Championship 2026 với sự tự tin cao hơn.

"Đội tuyển Việt Nam là một đối thủ rất mạnh. Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó, nhưng cũng là cơ hội để đội tuyển Myanmar học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới," huấn luyện viên Jorn Andersen đánh giá cao tuyển Việt Nam.

Vị huấn luyện viên này cho rằng việc đối đầu với một đội bóng mạnh sẽ giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá năng lực, tinh thần thi đấu cũng như khả năng vận hành chiến thuật của các cầu thủ.

Trận đấu giữa Việt Nam và Myamar sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng FPT Play.

Tại giải ASEAN Championship 2026, Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Timor Leste sân Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7. Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ 1 tuần trước khi có trận đón tiếp đội tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 31/7.

Đến ngày 3/8, đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân Pakansari (Borgo) của đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình của mình tại vòng bảng bằng trận đấu với đội tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/8.

Tuyển Việt Nam tiếp tục biến động về lực lượng trước thềm ASEAN Cup 2026 Sau Lê Ngọc Bảo và Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang cũng đã phải chia tay đội tuyển Việt Nam do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn và không thể góp mặt tại ASEAN Championship 2026.