Nóng vấn nạn phân biệt chủng tộc tại World Cup 2026

Vấn nạn phân biệt chủng tộc đang phủ bóng lên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, buộc Brazil kêu gọi Liên hợp quốc và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 17/7, Hội đồng Nhân quyền quốc gia Brazil cảnh báo sự xuất hiện của một “mô hình phân biệt chủng tộc mang tính xuyên quốc gia,” với các hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử và phát ngôn thù ghét diễn ra trên khán đài, trên mạng xã hội cũng như trong một số phát biểu liên quan đến World Cup 2026.

Hội đồng Nhân quyền quốc gia Brazil cho biết nhiều cầu thủ đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mang màu sắc phân biệt chủng tộc.

Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappé liên tục bị công kích trên mạng xã hội, trong khi một số cầu thủ da màu của đội tuyển Hà Lan cũng hứng chịu làn sóng lăng mạ sau khi đá hỏng luân lưu.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền quốc gia Brazil Ivana Leal, số liệu giám sát của FIFA cho thấy trong giai đoạn vòng bảng World Cup 2026, hơn 6 triệu bài đăng trên mạng xã hội đã được theo dõi, trong đó khoảng 89.000 bài có nội dung lạm dụng, bao gồm hàng nghìn thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc. Con số này cao gấp 13 lần so với World Cup 2022 tại Qatar.

Trước thực trạng trên, Hội đồng Nhân quyền quốc gia Brazil đề nghị Liên hợp quốc, FIFA, ba nước chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada cùng các đội tuyển tham dự phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ và bồi thường cho các nạn nhân.

“World Cup là sự kiện quy tụ hàng triệu người và đáng lẽ phải là biểu tượng của sự giao lưu giữa các dân tộc, nền văn hóa,” bà Leal nhấn mạnh, đồng thời cho rằng nạn phân biệt chủng tộc vẫn là một thách thức toàn cầu đối với quyền con người.

Brazil vốn là quốc gia thường xuyên ghi nhận các vụ việc phân biệt chủng tộc trong bóng đá.

Tiền đạo Vinícius Júnior, ngôi sao của đội tuyển Brazil, nhiều lần trở thành nạn nhân của các hành vi phân biệt chủng tộc và hiện là một trong những gương mặt tích cực thúc đẩy cuộc chiến chống kỳ thị trong thể thao./.

World Cup 2026: Hiệp hội cầu thủ kêu gọi hành động chống phân biệt chủng tộc Trước tình trạng cầu thủ liên tiếp trở thành mục tiêu của các hành vi lăng mạ và phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội cũng như ngoài đời thực, FIFPRO đã kêu gọi áp dụng các biện pháp mạnh hơn.