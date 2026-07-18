Cán bộ, chiến sỹ bộ đội Lào Cai giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai gây sạt lở đất trên diện rộng, làm hư hỏng nhiều nhà ở, cùng nhiều công trình hạ tầng, giao thông bị chia cắt.

Nhằm giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai khẩn trương huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Mù Cang Chải, đến ngày 18/7, mưa lớn làm 17 nhà bị thiệt hại; trong đó có 5 nhà bị thiệt hại nặng, 26 có nguy cơ mất an toàn cao phải di dời.

Trên Quốc lộ 32 xuất hiện 3 điểm sạt lở với gần 200 mét khối đất, đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông. Tuyến đường liên xã, liên thôn lên Kim Nọi cũng xảy ra 3 điểm sạt taluy dương với khối lượng khoảng trên 400 mét khối đất đá tràn xuống mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ngoài ra, mưa lũ còn làm công trình thủy lợi Mùa Chờ Giàng bị sạt khoảng 5 mét kênh dẫn, ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, taluy dương phía sau kho vũ khí của Ban Chỉ huy Quân sự xã Mù Cang Chải cũng bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Tại một số khu vực đồi núi, địa hình dốc, nền đất yếu sau nhiều ngày ngấm nước, nguy cơ sạt lở đất luôn ở mức cao.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị chia cắt, bùn đất ngập sâu, các cán bộ, chiến sỹ khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối đổ gãy, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở từ ngày 15 đến ngày 21/7/2026.

Cán bộ, chiến sỹ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại thôn La Phu Khơ, hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ", tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các xã, phường phải tăng cường theo dõi sát các bản tin cảnh báo, kịp thời thông tin rộng rãi đến người dân; đồng thời kiên quyết sơ tán các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Về bảo đảm an toàn giao thông và sản xuất, tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo và rào chắn tại các vị trí xung yếu như ngầm, tràn, cầu tạm, khu vực ven sông suối; kiên quyết ngăn chặn người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Các chủ đầu tư, đơn vị khai thác khoáng sản phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn công trường, lán trại, hầm lò, bãi thải và di dời người, thiết bị ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đối với công tác khắc phục hậu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, khẩn trương khôi phục các dịch vụ thiết yếu như giao thông, điện, nước và các cơ sở y tế, giáo dục.

Việc thống kê, xác minh thiệt hại phải bảo đảm khách quan, chính xác để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo đúng quy định.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở và làm đổ cột điện xuống đường tại xã Khao Mang. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong nỗ lực khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, cán bộ, nhân viên Điện lực Lào Cai đã khẩn trương triển khai phương châm "4 tại chỗ", xuyên đêm bám hiện trường, nỗ lực khắc phục sự cố, sớm khôi phục cấp điện, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Mưa lũ kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã vùng cao của tỉnh Lào Cai, làm đổ cột điện trung, hạ thế và khiến 88 trạm biến áp với hơn 9.300 khách hàng bị mất điện.

Bên cạnh nhiệm vụ khôi phục lưới điện, trong quá trình tiếp cận hiện trường, cán bộ, nhân viên Điện lực Lào Cai còn hỗ trợ người dân đưa phương tiện qua các điểm sạt lở, giúp bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp.

Trong quá trình xử lý sự cố, cán bộ Điện lực Lào Cai luôn đặt công tác an toàn lao động và an toàn điện lên hàng đầu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng thi công trong khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ./.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở trên diện rộng ở Lào Cai Theo thống kê bước đầu, toàn tỉnh Lào Cai có hơn 130 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ, hơn 66 ha nông nghiệp bị thiệt hại cùng nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ước thiệt hại khoảng 7,4 tỷ đồng.

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