Quảng Trị: Phát hiện, cất bốc 2 hài cốt liệt sỹ tại xã Hiếu Giang

Ngày 18/7, ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương vừa phối hợp với Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 phát hiện, cất bốc 2 hài cốt liệt sỹ tại thôn Cam Thanh.

Từ nguồn tin do các cựu chiến binh Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiệt cung cấp, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 đã tổ chức khảo sát và tìm kiếm tại khu vực tọa độ 63035-18970 ở thôn Cam Thanh.

Hai hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 50-60 cm, kèm theo nhiều phần xương và di vật gồm một bao tử sĩ, 9 cúc áo, một thắt lưng cùng túi nilon bọc hài cốt đã phân hủy.

Hai hài cốt liệt sỹ đã được đưa về Nhà Văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư Phú Ngạn. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 968 đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực trên; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ.

Theo ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang, từ đầu năm đến nay, địa phương đã phối hợp với Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 8 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.

Thời gian qua, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Nhiều nguồn tin do người dân cung cấp trong quá trình đi rừng, làm rẫy… đã trở thành những thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, đồng thời mở rộng phạm vi, khu vực tìm kiếm nhằm góp phần đưa các liệt sỹ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 240-390 hài cốt liệt sỹ; khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin đối với hơn 22.500 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ và hài cốt liệt sỹ mới quy tập./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân.

​

​