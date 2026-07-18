Quảng Ngãi: Ngược núi hỗ trợ dịch vụ công cho đồng bào dân tộc Cor

Từng phải vượt hàng chục km đường núi để giải quyết một thủ tục hành chính, người dân ở nhiều thôn vùng cao Quảng Ngãi nay chỉ cần đến điểm hỗ trợ ngay tại địa phương để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Việc đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu, nhất là với người già, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Vượt qua trở ngại

Xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích hơn 133km²; quy mô dân số trên 1.500 hộ với hơn 7.400 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số Cor chiếm khoảng 99% dân số.

Địa hình bị chia cắt bởi nhiều dãy núi và khe suối, khiến việc đi lại từ các thôn đến trung tâm xã hết sức cách trở, nhất là vào mùa mưa lũ. Việc thực hiện các thủ tục hành chính của người dân vì thế cũng gặp nhiều trở ngại.

Không chỉ chịu ảnh hưởng bởi khoảng cách địa lý, điều kiện tiếp cận công nghệ cũng là một rào cản lớn ở xã miền núi Thanh Bồng. Phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người chưa có điện thoại thông minh hoặc chưa quen sử dụng các nền tảng số.

Người dân tộc Cor ở thôn Trà Thanh, xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) được thành viên Tổ công tác lưu động hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Mặc dù dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai nhưng không phải ai cũng có thể tự thao tác để nộp hồ sơ.

Ông Hồ Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bồng cho biết sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Bồng nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Xác định muốn cải cách hành chính thực sự hiệu quả thì không thể chỉ ngồi chờ người dân đến làm thủ tục mà chính quyền phải chủ động mang dịch vụ đến gần người dân, giải quyết công việc ngay tại cơ sở.

Với tinh thần ấy, mô hình "Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại thôn" được triển khai thí điểm tại hai thôn Trà Thanh và Hà Doi - những địa bàn xa xôi nhất, cách trung tâm xã hơn 30 km.Để mô hình vận hành hiệu quả, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bồng đã thành lập các tổ công tác lưu động gồm: Công chức Tư pháp-Hộ tịch, Địa chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng.

Nhà văn hóa thôn được lựa chọn làm nơi tiếp nhận hồ sơ. Tại đây, cán bộ trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra giấy tờ và giải quyết ngay các thủ tục phát sinh thường xuyên như chứng thực, đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử hoặc hỗ trợ lập hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi.

Đối với những thủ tục cần thẩm định theo quy định, cán bộ hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ trên Cổng dịch vụ công. Sau khi được giải quyết, kết quả được chuyển trả tận nhà thông qua hệ thống bưu chính hoặc cán bộ thôn. Nhờ đó, người dân không còn phải nhiều lần vượt quãng đường xa chỉ để bổ sung giấy tờ hay nhận kết quả.

Kiên trì hướng dẫn

Điểm nổi bật của mô hình là không chỉ giải quyết thủ tục hành chính mà còn giúp người dân từng bước làm quen với môi trường số. Thay vì làm thay, cán bộ kiên trì hướng dẫn từng bước theo phương châm "cầm tay chỉ việc."

Từ việc tạo tài khoản, đăng nhập Cổng dịch vụ công đến cách nộp hồ sơ trực tuyến, mọi thao tác đều được hướng dẫn trực tiếp. Qua mỗi lần hỗ trợ, người dân không chỉ hoàn thành thủ tục mà còn tích lũy thêm kỹ năng sử dụng công nghệ, tạo nền tảng để chủ động thực hiện các dịch vụ công trong tương lai.

“Điều quan trọng hơn cả là mô hình đã tạo nên sự thay đổi trong tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương. Mỗi hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, mỗi chuyến công tác xuống thôn đều cho thấy tinh thần gần dân, sát dân và phục vụ dân bằng những hành động cụ thể,” ông Hồ Văn Trường nói.

Người dân quét mã truy cập thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Nhờ đó, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp đón hơn 1.200 lượt công dân, tiếp nhận gần 1.300 hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công. Các thủ tục được giải quyết chủ yếu gồm chứng thực, đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử và lập hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi.

Qua thống kê, toàn bộ hồ sơ đã được xử lý, đạt tỷ lệ 100%; có 1.264 hồ sơ được trả trước hạn hoặc đúng hạn, đạt hơn 99%. Kết quả này phản ánh sự quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Anh Hồ Văn Bình (39 tuổi), trú thôn Trà Thanh cho biết anh và bà con trong thôn rất vui mừng trước sự tận tâm của đội ngũ cán bộ xã khi không quản đường sá xa xôi, chủ động đến từng thôn để hướng dẫn bà con thực hiện thủ tục hành chính.

Từ việc kê khai thông tin, chuẩn bị giấy tờ đến hoàn thiện hồ sơ, mọi nội dung đều được giải thích rõ ràng, dễ hiểu, giúp mọi người không còn lúng túng khi tiếp cận các dịch vụ công. Sự gần gũi, trách nhiệm của các cán bộ đã giúp bà con thêm tin tưởng, yên tâm hơn vào chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mô hình "Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại thôn" của xã Thanh Bồng là minh chứng sinh động cho cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện miền núi.

Cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu suông mà đã trở thành những đổi thay có thể cảm nhận rõ trong cuộc sống hằng ngày. Đó cũng chính là mục tiêu cao nhất của nền hành chính phục vụ: Ở đâu có người dân, ở đó có sự đồng hành của chính quyền./.

Sự hài lòng của người dân - mục tiêu trọng tâm của cải cách hành chính Các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

​