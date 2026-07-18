Phó Thủ tướng Phan Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ký văn bản số 71/HD-HĐGDQP&ANTW hướng dẫn Danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh gồm:

1. Đối tượng 1

a) Các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý: Các chức danh cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định; chức danh cán bộ phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan Trung ương Đảng.

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết).

- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội), Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

- Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là trưởng tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

- Bí thư, Phó Bí thư Thường trực của các Đảng ủy: Các cơ quan Đảng ở Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

- Bí thư tỉnh ủy, thành ủy.

- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương.- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Phó trưởng các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

- Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam.

- Trợ lý các đồng chí: Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư; Trưởng ban đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

- Phó Bí thư chuyên trách (không bao gồm các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng) của các Đảng ủy: Các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố.

- Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

- Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

- Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Phó Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam.

- Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.

- Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách của 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương.- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Các chức danh do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm (phê chuẩn); các chức danh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

- Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thứ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- Sỹ quan cấp Tướng đang công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố.

- Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch công ty, Bí thư, Phó Bí thư chuyên trách các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Ngân hàng thương mại nhà nước do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

c) Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, Phái đoàn đại diện thường trực tại các tổ chức quốc tế...).

d) Đại biểu Quốc hội.

đ) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,2 trở lên (không thuộc các chức danh cán bộ nêu trên).

2. Đối tượng 2

a) Các cơ quan Trung ương

- Cấp trưởng, cấp phó các cục, vụ, viện, ban, văn phòng và người có hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc ban, cơ quan đảng Trung ương, bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.- Cấp trưởng, cấp phó và tương đương đơn vị sự nghiệp thuộc ban, cơ quan đảng Trung ương; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (được thành lập trong Nghị định hoặc Quy định).

- Cấp trưởng, cấp phó cơ quan, đơn vị của các cơ quan trực thuộc Chính phủ.

- Cấp trưởng, cấp phó các cục, vụ, viện, ban, trung tâm và tương đương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng nghiệp vụ, Viện trưởng, Phó Viện trưởng nghiệp vụ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao.

- Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc ban, cơ quan đảng Trung ương; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Thư ký các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; Thư ký các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy.

- Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương (các cơ quan Đảng Trung ương; Chính phủ; Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương).

- Ủy viên Ban Chấp hành 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương; cấp trưởng, cấp phó và tương đương các cơ quan tham mưu, giúp việc của các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương: Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (xếp ở bậc phù hợp với chức danh tương tự cấp trưởng cơ quan, đơn vị).

- Ủy viên ban thường vụ, Ủy viên ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Ủy viên Hội đồng Biên tập-Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (không bao gồm các chức danh Phó Chủ tịch Hội mà Chủ tịch thuộc diện Ban Bí thư quản lý).

- Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp Hội ở Trung ương.

- Cấp trưởng, cấp phó cơ quan khu vực thuộc cục thuộc bộ.

- Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thuộc cục thuộc bộ.

- Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ chuyên trách, Trưởng ban chuyên trách công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng đoàn thể Trung ương.

- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương thuộc các tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao thuộc các bộ, ngành ở trung ương; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập báo ngành.

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy và Chánh văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ nhiệm và Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban các Ban của Đảng cấp tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội; Trưởng ban, Ủy viên chuyên trách mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch công đoàn ngành cấp tỉnh.

- Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa Toà án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3 (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý); Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp tỉnh; Chánh Thanh tra sở, ngành cấp tỉnh; Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng thuộc sở cấp tỉnh.

- Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập báo địa phương; Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương Ban Quản lý khu công nghiệp.

- Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ xã, phường, đặc khu; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, đặc khu.

c) Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch công ty, Bí thư, Phó Bí thư chuyên trách các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Ngân hàng thương mại nhà nước (do Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm).

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty chuyên trách, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của các Tổng Công ty đặc biệt, Tổng Công ty và tương đương; Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty đặc biệt; Kế toán trưởng của các Tập đoàn kinh tế; Kế toán trưởng.

- Trưởng ban (phòng), Phó Trưởng ban (phòng) và tương đương, Chủ tịch Công đoàn, Kiểm soát viên chuyên trách thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, và Tổng công ty Nhà nước đặc biệt; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và tương đương ở các Tổng công ty, Công ty và các cơ quan đơn vị cấp một thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Tổng công ty Nhà nước đặc biệt.

d) Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương thuộc đại học Quốc gia, đại học vùng và trường đại học trọng điểm; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề và các chức danh tương đương.đ) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

e) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,2 (không thuộc các chức danh cán bộ nêu trên).

3. Đối tượng 3

a) Các cơ quan Trung ương

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và người có phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý tương đương thuộc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương; Trưởng ban, Phó Trưởng ban (thuộc vụ), Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (thuộc ban) và các tổ chức tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc cơ quan mặt trận và đoàn thể Trung ương và tương đương; Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách công đoàn ngành Trung ương và tương đương;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao trực thuộc các bộ, ngành ở Trung ương.

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia; Trưởng phòng và tương đương, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Học viện khu vực I, II, III, IV thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trưởng phòng và tương đương, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Học viện Báo chí Tuyên truyền.

- Phó Bí thư, Phó Bí thư chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách, Ủy viên Ban Chấp hành chuyên trách Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và tương đương; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công cấp tỉnh; Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các Tổng công ty thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các Ban Đảng cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Trường Chính trị cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc Thanh tra sở cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng báo địa phương, Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương thuộc báo ngành; Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương thuộc các tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao cấp tỉnh.

- Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 1, bậc 2 (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý); Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án khu vực; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

Một hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

- Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp trưởng, cấp phó ban Đảng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị xã hội, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công cấp xã.

c) Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm bộ môn, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty chuyên trách, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của các Công ty cấp 1, 2, 3; Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc của các Tổng công ty và tương đương, Công ty cấp 1, 2, 3; Kế toán trưởng của các Tổng công ty đặc biệt, Tổng công ty và tương đương, Công ty cấp 1, 2, 3; Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương Ban Quản lý khu công nghiệp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị cấp 1 thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở các cơ quan đơn vị cấp 2, cấp 3 thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban quản lý khu công nghiệp; người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có quy mô vừa trở lên.

đ) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

e) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,3 đến dưới 0,7 (không thuộc các chức danh cán bộ nêu trên).

4. Đối tượng 4

a) Công chức, viên chức không thuộc đối tượng 1, 2, 3; Biên tập viên báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành; chuyên viên, viên chức các sở, ngành, đoàn thể và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã; giảng viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề; giáo viên các trường trung cấp, trung cấp nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, người đứng đầu các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn cấp tỉnh, cấp xã và các chức danh tương đương thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh, cấp xã; Trưởng, phó các đoàn thể: Công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị cơ sở, doanh nghiệp không thuộc đối tượng 1, 2, 3.

b) Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Trưởng ban, Phó Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng, phó các đoàn thể; Trưởng, phó: Thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (gọi chung là thôn); Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã thuộc cấp xã.

c) Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động phục vụ quốc phòng và an ninh, hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

d) Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không thuộc đối tượng 1, 2, 3.

đ) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,3 (không thuộc các chức danh, đối tượng nêu trên).

5. Đối tượng: Chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo; cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; già làng, trưởng họ tộc

a) Chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo

- Chức sắc: Là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong tổ chức.

- Chức việc: Là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử để giữ chức vụ trong tổ chức.

Chức sắc, chức việc tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

- Chức sắc, chức việc của các tôn giáo gồm: Thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni sư, sư cô của Phật giáo; thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch các Ủy ban Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hồng y, Tổng Giám mục, Giám mục, Giám mục phó, Giám mục phụ tá, Giám quản, Linh mục quản sứ, người đứng đầu dòng tu của Công giáo; thành viên Hội thánh cấp Trung ương, Mục sư, Mục sư nhiệm chức của các hệ phái Tin Lành; thành viên Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Hội thánh, Ban Thường trực Hội thánh, Phối sư, Giáo sư, Giáo hữu và chức sắc tương đương trở lên của các Hội thánh Cao Đài; thành viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; thành viên Ban đại diện cộng đồng, cộng đồng Hồi giáo các tỉnh, Hakim, Naep, Ahly, Imam, Khotíp, Sư cả, Mưm, Thầy Chang của Hồi giáo; tôn giáo Baha'i không có chức sắc, chỉ có chức việc là thành viên Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Việt Nam, Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i xã, phường, tỉnh; Tông sư, Huấn sư, Phó Huấn sư, Giảng sư, Phó Giảng sư, Giảng viên, thuyết trình viên của Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam; Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa không có chức sắc, chỉ có chức việc là thành viên Ban trị sự, Ban trị sự Gánh; Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương không có chức sắc mà chỉ có trên là Đức Phật Thầy Tây An, dưới là hàng ngũ đệ tử, cư sỹ; Ban trị sự Hội đồng Trưởng lão, Ban trị sự Phật đường, Lão sư, Thiên ân của Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo; Hướng tịnh sư, Chí tịnh sư, Tâm tịnh sư, Thanh tịnh sư, Khiết tịnh sư, Vĩnh tịnh sư, Siêu tịnh sư, Giác tịnh sư của Hội thánh Minh Lý đạo-Tam Tông Miếu; Cả sư, Phó Cả sư của Đạo Bàlamôn; Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam; Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn không có chức sắc chỉ có chức việc phụ trách sinh hoạt tôn giáo ở các chùa, am, cốc; Truyền đạo, Truyền giáo, Tình nguyện viên của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Ky Tô Việt Nam.

- Đối tượng là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở đào tạo tôn giáo; những người chuyên hoạt động tôn giáo và chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo chưa nêu ở trên.

b) Cá nhân tiêu biểu, các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật, chủ (Thuyền trưởng, Máy trưởng) các phương tiện tàu, thuyền khai thác hải sản, vận tải đường sông, đường biển nội địa.

c) Già làng, trưởng họ tộc; người có uy tín trong cộng đồng dân cư./.

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031 Sáng 28/4/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.