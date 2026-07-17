Trại Hè Việt Nam 2026 lan tỏa tình yêu tiếng Việt trong thế hệ kiều bào trẻ

Tối 17/7, tại thành phố Huế, hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình giao lưu tiếng Việt. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa các thành viên tham dự Trại Hè, đồng thời giúp các bạn trẻ kiều bào trau dồi và nâng cao vốn tiếng Việt.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã phân 6 đội chơi để các bạn trẻ kiều bào cùng tham gia biểu diễn khả năng sử dụng tiếng Việt, qua các tiết mục hát, đọc thơ, diễn kịch, thuyết trình chia sẻ cảm xúc… với các chủ đề liên quan đến văn hóa, lịch sử dân tộc.

Bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh, tiếng Việt là hồn cốt của dân tộc, sợi dây thiêng liêng kết nối mỗi người con đất Việt với cội nguồn.

Tiết mục văn nghệ tham gia dự thi chương trình Giao lưu tiếng Việt của các thanh niên, sinh viên kiều bào. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong thế hệ trẻ, luôn là một trong những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Chương trình giao lưu tiếng Việt hôm nay là hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người ở nước ngoài và cũng chính là một dịp ý nghĩa để chúng ta cùng nhau khẳng định và trân trọng giá trị ấy.

Thường xuyên có những chuyến đi trở về quê hương cùng với bố mẹ, bạn Vũ Tiến Hùng, Việt kiều Thái Lan chia sẻ: "Chuyến đi lần này thật có ý nghĩa với em. Tại Trại Hè này em được giao lưu, gặp gỡ được nhiều bạn kiều bào Việt Nam trên thế giới, nhờ vậy em được trau dồi thêm vốn tiếng Việt. Ngoài ra, chuyến đi cũng là cơ hội cho em tìm hiểu văn hóa, lịch sử của Việt Nam."

Được nghe những câu chuyện về lịch sử, văn hóa của Việt Nam từ bố mẹ, bạn Nguyễn Thảo Linh, Việt kiều Đức luôn ấp ủ mong muốn đi được nhiều địa phương của Việt Nam và trực tiếp tìm hiểu những giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc, tham gia chương trình Trại Hè Việt Nam 2026 đã phần nào giúp bạn thực hiện nguyện vọng của mình.

Bạn Nguyễn Thảo Linh chia sẻ: “Khi nhận được thông tin được tham gia Trại Hè, em rất xúc động và vui sướng. Việt Nam rất đẹp, con người thân thiện cởi mở. Đặc biệt, em rất tự hào về lịch sử, văn hóa của dân tộc. Trong chuyến đi này, em rất thích được nghe và tìm hiểu về những câu chuyện lịch sử, anh hùng dân tộc. Em sẽ cố gắng để có điều kiện về Việt Nam làm việc trong tương lai, qua đó góp sức nhỏ của mình cho sự phát triển và phồn vinh của đất nước.”

Tiết mục văn nghệ tham gia dự thi chương trình Giao lưu tiếng Việt của các thanh niên, sinh viên kiều bào. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Theo Ban tổ chức, chương trình Trại Hè Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 12-25/7/2026. Các đại biểu tham dự Trại Hè sẽ đi qua nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc-Trung-Nam, gồm Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa.

Tại Huế, các bạn thanh niên, sinh viên đã được thăm quan Đại Nội, Bảo tàng gốm sông Hương, không gian lưu niệm Lê Bá Đảng và trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của mảnh đất Cố đô.

Lễ bế mạc Trại Hè Việt Nam 2026 dự kiến tổ chức vào tối 24/7 tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

Trại hè Việt Nam 2026: “Đại sứ trẻ” lan tỏa hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế Nhiều đại biểu kiều bào cho biết, đây không chỉ là hành trình khám phá đất nước mà còn là dịp bồi đắp tình yêu, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc Việt.