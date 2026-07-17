Model Kid Vietnam 2026 lộ diện dàn thí sinh nhí "đáng gờm" khu vực phía Bắc

Sau những thử thách đầu tiên, các thí sinh nhí của Model Kid Vietnam 2026 tiếp tục bước vào hành trình khám phá bản thân với hai phần thi quan trọng: Photoshoot và Năng khiếu, thể hiện những màn tạo dáng đáng yêu, tinh thần đồng đội ăn ý.

Trong phần thi Photoshoot, không đơn thuần là hoạt động trải nghiệm, thử thách còn giúp ban giám khảo đánh giá khả năng cảm nhận thời trang, sự nhạy bén trong phối đồ cũng như tư duy hình ảnh của từng thí sinh.

Với nét hồn nhiên đúng lứa tuổi, các bé tự tin chọn đồ theo sở thích để cùng thực hiện nội dung chụp nhóm và chụp cá nhân. Nếu ở phần chụp đơn, nhiều gương mặt nhí khiến giám khảo thích thú bởi khả năng tạo dáng tự tin, biểu cảm linh hoạt thì ở phần chụp nhóm, các bé lại cho thấy sự phối hợp ăn ý, cách tương tác với bạn diễn và giữ được nguồn năng lượng tích cực xuyên suốt buổi chụp.

Tuy nhiên, cũng có không ít tình huống “dở khóc dở cười” liên tục xuất hiện. Ban giám khảo cho hay có bé quên tạo dáng vì mải cười với bạn, có bé đứng cứng người trước ống kính, cũng có những màn phối hợp chưa thật ăn ý khiến cả trường quay bật cười.

Thay vì tạo áp lực, ban giám khảo liên tục động viên, kiên nhẫn góp ý và trực tiếp thị phạm từng dáng đứng, cách tương tác hay biểu cảm trước máy ảnh cho các thí sinh nhí, giúp các em thêm tự tin và hoàn thành thử thách.

Thử thách chụp hình nhóm. (Ảnh: BTC)

Nếu phần Photoshoot là cơ hội để các thí sinh thể hiện tố chất người mẫu thì phần thi Năng khiếu lại trở thành sân khấu để các bé tự tin khoe cá tính và những khả năng đặc biệt. Mỗi tiết mục đều mang màu sắc riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và đầy cảm xúc.

Ban giám khảo đánh giá, nổi bật trong đó là Vũ Bảo Nam, cậu bé sở hữu gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng giọng hát truyền cảm. Song, điều khiến giám khảo bất ngờ hơn cả là màn trình diễn ảo thuật tự tin và chuyên nghiệp của Bảo Nam. Làm quen với bộ môn này từ năm 4 tuổi, Bảo Nam trình diễn màn biến hóa khéo léo khiến khán phòng bất ngờ.

Trong khi đó, Hạo Nhiên - cậu bé được nhiều người ví như “Goo Jun Pyo phiên bản Việt” lại khiến khán giả “đổ gục” vì gương mặt điển trai và nụ cười nam thần. Phát biểu trước giám khảo, Hạo Nhiên cho thấy sự rụt rè và ngại ngùng nhưng với thi tài năng, cậu bé như “lột xác” đầy tự tin với màn chơi trống cùng phong thái đầy bản lĩnh, tự tin.

Một trong những tiết mục tạo ấn tượng mạnh là phần biểu diễn xiếc - lắc vòng của Tạ Lâm Nhi. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm việc tại Rạp Xiếc Trung ương, cô bé sớm được tiếp xúc với nghệ thuật biểu diễn và thể hiện sự dạn dĩ trên sân khấu. Những động tác uyển chuyển, kỹ thuật chắc chắn cùng thần thái tự tin khiến cả ban giám khảo lẫn khán giả không khỏi ngưỡng mộ trước tài năng của thí sinh nhí.

Màn thể hiện tài năng. (Ảnh: BTC)

Trúc Anh mang đến một sắc màu khác với tiết mục “Cô đôi Thượng ngàn” cảm xúc. Giọng hát nội lực, cách xử lý ca khúc tự nhiên cùng sự nhập tâm trong từng câu hát khiến khán phòng lặng đi trước khi bùng nổ bằng những tràng pháo tay kéo dài…

Vòng tuyển chọn khu vực miền Bắc Model Kid Vietnam 2026 đã giúp mỗi thí sinh nhí đều được tự do thể hiện cá tính, nuôi dưỡng tự tin và tỏa sáng theo cách riêng.

Không chỉ tìm kiếm những gương mặt triển vọng cho làng mẫu nhí Việt Nam, ban tổ chức cuộc thi mong muốn tạo môi trường cho các em được phát triển đúng lứa tuổi, giữ được nét hồn nhiên nhưng vẫn có cơ hội tiếp cận tác phong chuyên nghiệp và những bài học đầu đời đầy ý nghĩa. Vòng sơ tuyển khu vực miền Nam sẽ diễn ra vào ngày 26/7/2026./.

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