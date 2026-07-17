Khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu Đại dương”

Tối 17/7, tại Quảng trường 2/4, Festival biển Khánh Hòa chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm quốc tế” chính thức khai mạc.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu đoàn ngoại giao các nước tại Việt Nam cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia biển với vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2 và bờ biển dài hơn 3.260km.

Biển không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển và giao lưu của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử, mà còn là không gian chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục phát huy vai trò của biển, đảo Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Khánh Hòa và các địa phương có biển nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng chiến lược của biển; tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế, văn hóa biển.

Toàn cảnh sân khấu khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 tại Quảng trường 2 Tháng 4. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Đặc biệt, cần xây dựng du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm chất lượng cao, giàu bản sắc; đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định thương hiệu du lịch biển Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Festival Biển Khánh Hòa đã qua 10 kỳ tổ chức, vượt lên khuôn khổ của một lễ hội địa phương, trở thành sự kiện văn hóa, kinh tế và đối ngoại có ý nghĩa quốc gia.

Festival Biển Khánh Hòa năm nay tiếp tục tôn vinh, lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa biển, đảo Việt Nam; quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế biển và hội nhập quốc tế.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng, Khánh Hòa chọn vươn lên từ biển và kiên định gìn giữ màu xanh của biển. Mỗi bước phát triển phải hài hòa với thiên nhiên và có trách nhiệm với mai sau.

Phát triển từ biển phải tạo ra thịnh vượng, nâng cao đời sống người dân và để lại một vùng biển trong xanh. Đó là con đường để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030; trung tâm dịch vụ, du lịch và kinh tế biển có vị thế quốc tế.

Chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế” là thông điệp của Festival, đồng thời thể hiện lựa chọn phát triển: muốn đi xa, phải giữ được bản sắc; muốn vươn tầm, phải nâng cao chuẩn mực trong từng việc.

Toàn cảnh sân khấu khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026 tại Quảng trường 2 Tháng 4. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Sự kết nối ấy đã mang lại kết quả cụ thể: 6 tháng đầu năm nay, Khánh Hòa đón hơn 11,9 triệu lượt khách, trong đó hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế.

Festival biển Khánh Hòa có 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Dự kiến chuỗi các sự kiện này sẽ đưa 600-800 nghìn du khách trong và ngoài nước đến với Khánh Hòa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ra mắt Nền tảng du lịch số - cánh cửa mới giúp du khách đến gần hơn với các điểm đến, dịch vụ và câu chuyện văn hóa.

Tại lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật với sự chuẩn bị và dàn dựng công phu.

Chương trình gồm 3 phần: Tinh hoa hội tụ đất mẹ giao hòa; bản giao hưởng xanh - vịnh ngọc tỏa sáng; khát vọng vươn tầm - kỷ nguyên rực rỡ. Các tiết mục được các nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam, các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Lào, Hàn Quốc trình diễn./.

Hàng loạt sự kiện nổi bật tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 có hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, sự kiện, dự kiến thu hút khoảng 600.000 đến 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.