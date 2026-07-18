"Thần tốc" lấy mẫu tìm lại danh tính cho liệt sỹ ở Đà Lạt

Giữa mùa mưa của đại ngàn Tây Nguyên, các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và lực lượng liên quan đã tất bật làm việc từ sáng sớm đến tối muộn ở Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt (phường Cam Ly, Đà Lạt), "thần tốc" triển khai lấy mẫu ADN để xác định danh tính cho các liệt sỹ đang nằm tại phố núi.

Lấy mẫu từ sáng đến tối

Giữa mùa mưa cao nguyên, không khí tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Đà Lạt như ấm áp hơn bởi tình cảm và sự trân trọng của các thế hệ đồng đội.

Từ sáng sớm, các cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân, y tế, hậu cần có mặt đầy đủ, cùng nhau tiếp tục triển khai công tác khai quật, lấy mẫu ADN ở từng phần mộ chỉ được dánh dấu bằng những con số.

Với khối lượng công việc lớn, Ban Chỉ đạo 515 (đơn vị chủ trì thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" tại Lâm Đồng) đã bố trí lực lượng của 5 Tổ chuyên trách lấy mẫu, lực lượng y tế, hậu cần, dân quân hỗ trợ với tổng số nhân lực khoảng 120 người làm việc liên tục.

Thượng tá Bùi Thanh Phương, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ Nam Phan Thiết, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu số 5 cho biết với tinh thần trách nhiệm, từng đồng chí với tinh thần quyết tâm, hăng hái làm việc trong suốt những ngày qua, phấn đấu mỗi tổ có thể hoàn thành lấy mẫu trên 30 phần mộ mỗi ngày. Mặc dù mấy ngày nay trời Đà Lạt có mưa, gió lạnh nhưng các cán bộ, chiến sỹ vẫn có phương án phù hợp để công tác lấy mẫu được thực hiện tốt nhất.

Nữ dân quân Phạm Thái Hà, Ban Chỉ huy Quân sự phường Cam Ly, Đà Lạt có mặt để phục vụ công tác hậu cần cho các lực lượng ngay từ ngày đầu triển khai tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt.

Chứng kiến tinh thần làm việc trách nhiệm, ý nghĩa lớn lao của Chiến dịch, cô càng cảm thấy biết ơn và tự hào khi được đóng góp một phần việc nhỏ bé của mình.

"Thần tốc" hoàn thành

Trong hơn 2.000 mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt, vẫn còn 651 người chưa xác định được danh tính. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm này, toàn bộ phần mộ của các liệt sỹ vô danh sẽ được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính.

Các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và lực lượng liên quan triển khai công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt (phường Cam Ly-Đà Lạt) phục vụ cho chiến dịch 500 ngày đêm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo kế hoạch, công tác triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ tại Đà Lạt bắt đầu từ ngày 13/7 và sẽ kéo dài đến hết ngày 21/7. Tuy nhiên, trong những ngày qua, các lực lượng đã làm việc "thần tốc" và trách nhiệm để sớm đưa nhiệm vụ về đích trước thời hạn.

Thượng tá Trần Thanh Sơn, thành viên Ban Chỉ đạo 515, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết mấy ngày qua không kể nắng mưa, gió lạnh, các lực lượng luôn bắt đầu công việc từ 6 giờ 30 sáng và kết thúc lúc 18 giờ mỗi ngày. Với tinh thần trách nhiệm đối với đồng đội thuộc thế hệ cha anh đi trước, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng quyết tâm trong ngày 18/7 sẽ hoàn tất việc lấy mẫu tại các phần mộ nơi đây để góp phần đẩy nhanh tiến độ cho toàn Chiến dịch tại địa phương.

Dù trên tinh thần "nhanh, gọn" nhưng công tác khai quật, lấy mẫu vẫn đảm bảo theo đúng quy trình đặt ra. Từng công đoạn đều được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng chuyên môn.

Quá trình thực hiện khai quật để lấy mẫu đến đâu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng đến đó theo đúng quy định. Lực lượng hậu cần cũng tranh thủ thu dọn sạch sẽ, không làm ảnh hưởng đến nơi yên nghỉ của các liệt sỹ trong lòng đất mẹ.

Theo Thượng tá Bùi Thanh Phương, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ Nam Phan Thiết, Tổ trưởng Tổ lấy mẫu số 5, trời mưa thì các tổ công tác dựng nhà bạt làm mái che để khai quật lấy mẫu theo hình thức cuốn chiếu nhằm đảm bảo hoàn thành trước thời hạn được giao. Sau đó, các lực lượng tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận (xã Bình Sơn) với số lượng lớn (trên 3.000 phần mộ) từ đầu tháng Tám tới./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sỹ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân.