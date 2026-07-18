Xã hội

Cảnh sát Giao thông Quảng Trị mở đường đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời

Nhờ lực lượng cảnh sát Giao thông Quảng Trị mở đường đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cấp cứu kịp thời, anh L.V.L. bị tai nạn, đã qua cơn nguy kịch.

Thanh Thủy
Được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. (Ảnh: TTXVN phát)
Được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 18/7, Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, từ đề nghị khẩn cấp của người dân, cán bộ, chiến sỹ đã hỗ trợ đưa người bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Chiều 17/7, anh N.T.H, trú tại xã Phú Trạch là người trực tiếp chở bệnh nhân L.V.L. bị tai nạn, khi đến khu vực xã Quảng Hưng cũ đã gặp Tổ công tác Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 2 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát; anh H. đã đề nghị được hỗ trợ dẫn đường đến bệnh viện cấp cứu người bị nạn.

Nhận được thông tin, các cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe tuần tra chuyên dụng mở đường, đưa người bị nạn đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ ban đầu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Sau sự việc, anh H. đã chia sẻ lời cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Bài viết nhận được nhiều bình luận và tương tác, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông./.

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