Lâm Đồng chỉ đạo khẩn việc thi công chậm tại tuyến đường du lịch Mũi Né

Liên quan đến dự án nâng cấp tuyến đường trung tâm du lịch Mũi Né (Lâm Đồng) thi công chậm, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến Khu Du lịch Quốc gia, sáng ngày 18/7, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là giải quyết dứt điểm việc đền bù, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng tại phường Mũi Né (tuyến đường trọng điểm khu du lịch Mũi Né), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh đánh giá tiến độ triển khai dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, đặc biệt là việc bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm so với các cam kết và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng (thứ 2, từ trái sang) chỉ đạo đẩy nhanh thi công tuyến đường Trần Quý Cáp dẫn vào trung tâm Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với các đơn vị hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất; đối với các hộ dân không chấp hành, các đơn vị thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng.

Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né triển khai lực lượng bảo vệ thi công, điều tiết giao thông hợp lý tại các đoạn hẹp, bảo đảm an toàn cho người dân và đơn vị thi công. Đồng thời, phối hợp đơn vị thi công hỗ trợ các hộ dân nằm trong diện phải giải tỏa, đền bù, sớm di dời trả mặt bằng sạch để đẩy nhanh thi công dự án.

Đối với dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp (xã Tuyên Quang, phường Tiến Thành), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết tiếp tục bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị thi công để rà soát tiến độ từng hạng mục.

Đối với đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng để bù tiến độ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, phường Tiến Thành, xã Tuyên Quang, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 tập trung hoàn thiện toàn bộ hồ sơ bồi thường còn tồn đọng, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng; trường hợp đủ điều kiện theo quy định nhưng vẫn không chấp hành thì kiên quyết thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong tháng 7/2026, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa các công trình vào khai thác, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực Phan Thiết.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng có tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng, chiều dài gần 5km, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng.

Một số hạng mục hệ thống thoát nước, mở rộng nền đường, lát vỉa hè và thảm bêtông nhựa tại một số đoạn đã được hoàn thành. Tuy nhiên, dự án còn vướng mắc ở việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành nên việc thi công gặp nhiều khó khăn như mặt bằng thi công không liên tục, phương án thi công phải thay đổi, một số hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, đến ngày 17/7, phường đã vận động và phê duyệt phương án bồi thường được 487/492 trường hợp, đạt gần 99%. Chỉ còn 5 trường hợp chưa đồng thuận, buộc địa phương phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng tại phường Mũi Né thi công chậm làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đối với dự án Nâng cấp đường Trần Quý Cáp (xã Tuyên Quang, phường Tiến Thành), công trình có tổng chiều dài hơn 2,68km, tổng mức đầu tư gần 245 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông quan trọng, là cửa ngõ dẫn vào trung tâm Phan Thiết và kết nối tuyến đường du lịch Mũi Né.

Hiện nay, dự án đang tập trung triển khai 2 gói thầu là 10 và 15. Trong số đó, gói thầu số 10 đã cơ bản hoàn thành hệ thống thoát nước, nền đường và mặt đường đạt khoảng 97%, vỉa hè đạt 90%. Gói thầu số 15 đã thi công hoàn thành hệ thống thoát nước khoảng 1.850m/3.000m; thi công hoàn thiện cổ hố ga thoát nước; thi công đào rãnh thả ống điện chiếu sáng khoảng 400m.

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi hơn 67.000m2, với 415 hồ sơ. Trong số đó, 348 hồ sơ thông báo thu hồi đất và 67 hồ sơ có tài sản của 6 tổ chức và 342 hộ dân. Đến nay còn lại 73 hồ sơ chưa được phê duyệt phương án bồi thường (địa bàn Tiến Thành 16 hồ sơ và Tuyên Quang 57 hồ sơ).

Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Trần Quý Cáp có làn đường nhỏ hẹp, mưa lớn thường gây ngập cục bộ. Đây là tuyến đường quan trọng kết nối du lịch Mũi Né và trung tâm Phan Thiết, do đó, dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, khi đưa vào sử dụng này sẽ tạo bộ mặt khang trang, sạch đẹp khu vực này.

Người dân mong muốn các đơn vị thi công làm nhanh cho người dân và du khách đi lại an toàn, tạo cái nhìn tốt hơn cho du khách khi đến du lịch Phan Thiết-Mũi Né./.

Hoàn thiện hạ tầng, tạo "cú hích" cho Khu du lịch Quốc gia Mũi Né Sau hơn nửa năm triển khai quy hoạch, Lâm Đồng đang đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, tháo gỡ các vướng mắc nhằm đưa Khu du lịch Quốc gia Mũi Né trở thành điểm đến du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

​