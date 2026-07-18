Cảnh báo nguy hiểm khi tự ý vào công trường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Trên một số đoạn của tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng), dù tuyến cao tốc này vẫn đang trong quá trình thi công, chưa đưa vào khai thác sử dụng, song thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng nhiều người dân phơi thóc ngô, tự ý đi xe máy, ôtô, đi bộ, tập thể dục, quay phim, chụp ảnh, livestream trong phạm vi công trường.

Hành vi này vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn công trường xây dựng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho chính người dân, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án...

Ghi nhận tại nhiều đoạn trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh thuộc khu vực xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản hình thành nền đường, mặt đường. Chính điều này khiến một số người dân chủ quan, tự ý đi vào tuyến cao tốc đang thi công để đi lại, tham quan hoặc ghi hình đăng tải lên mạng xã hội.

Nhiều nhóm người đi bộ thường xuyên tập thể dục vào sáng sớm và chiều tối. Một số trường hợp điều khiển xe máy, ôtô chạy trên tuyến, thậm chí có người dừng xe giữa đường để chụp ảnh, quay video...

Các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang thi công thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Công trường tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh vẫn đang được các đơn vị khẩn trương thi công, triển khai nhiều hạng mục như thảm nhựa, làm nền, hệ thống thoát nước, thi công cầu, cống cùng nhiều hạng mục kỹ thuật khác... Do vậy, lượng xe tải trọng lớn, xe lu, xe ben, máy rải bêtông nhựa cùng nhiều thiết bị cơ giới thường xuyên hoạt động với cường độ rất cao.

Việc người dân tự ý đi vào công trường sẽ dẫn tới nguy cơ va chạm với phương tiện, máy móc thi công, tai nạn giao thông do các hố đào, vật liệu xây dựng và các vị trí đang thi công dang dở.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu EC01, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, thông tin thực tế đã có tình trạng người dân tự ý mở rào, đi theo các đường công vụ hoặc lối dân sinh để vào tuyến cao tốc. Việc này gây mất an toàn và ảnh hưởng phần nào tới hoạt động tổ chức thi công.

Khi phát hiện người dân hay ôtô, xe máy đi vào tuyến, nhiều khi công nhân phải tạm dừng hoặc giảm tốc độ vận hành máy móc để tránh gây nguy hiểm, điều đó làm gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, chính quyền các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn nơi dự án đi qua đã phối hợp với các đơn vị thi công liên quan để tăng cường kiểm tra, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí người dân thường xuyên đi vào; đồng thời tuyên truyền mạnh để người dân hiểu rõ đây là khu vực công trường, chưa phải tuyến đường giao thông đưa vào sử dụng.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn thông tin việc người dân tự ý đi vào công trường là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Nông sản được người dân sinh phơi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang thi công thuộc địa phận xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi xuất hiện tình trạng người dân tự ý vào công trường cao tốc, hay sử dụng những phần nền đường trên cao tốc đang thi công để phơi nông sản, địa phương đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin, mạng xã hội và thông qua các tổ chức đoàn thể địa phương để nâng cao nhận thức người dân.

Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu EC01, tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Nguyễn Văn Tuấn khuyến cáo trên các tuyến cao tốc đang thi công, mọi tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức giao thông đều chưa hoàn chỉnh. Vì vậy, việc người dân tự ý lưu thông, đi bộ hay tập thể dục trong khu vực này đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Chỉ cần một phương tiện thi công bất ngờ di chuyển hoặc một hạng mục đang thi công phát sinh sự cố cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Cao Bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường giao thương, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Đông Bắc.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bên cạnh nỗ lực của các đơn vị thi công rất cần sự đồng thuận và ý thức chấp hành của người dân./.

Cao Bằng: Thông tuyến giai đoạn 1 cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh dài 93 km, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, kết nối biên giới và mở rộng giao thương Bắc-Đông Bắc Việt Nam.

​