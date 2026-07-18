Quảng Ngãi: Băng qua đường sắt bằng lối đi tự mở, một phụ nữ tử vong

Ngày 18/7, đại diện lãnh đạo Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là bà P.T.T (64 tuổi), trú thôn Phú Lễ, xã Bình Sơn.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 21 cùng ngày, tại Km906+500 thuộc khu gian Bình Sơn-Trì Bình (đoạn qua thôn Phú Lễ, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn), tàu Thống Nhất SE10 lưu thông theo hướng Nam-Bắc đã va chạm với bà T. khi bà T. đang đi bộ băng qua đường sắt tại lối đi tự mở.

Vụ tai nạn khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đến hiện trường điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời bàn giao thi thể bà T. cho gia đình để lo hậu sự sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định./.

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