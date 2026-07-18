Chậm trễ mặt bằng, nhà thầu yếu kém tại 2 dự án cao tốc qua tỉnh Lâm Đồng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ ra công tác bàn giao mặt bằng mới đạt khoảng 45% diện tích tại Dự án Tân Phú-Bảo Lộc và khoảng 68% diện tích tại Dự án Bảo Lộc-Liên Khương; tiến độ triển khai thực tế của các nhà đầu tư hiện còn chậm, nhiều thủ tục liên quan về khảo sát, thiết kế, huy động vốn... đến nay chưa hoàn thành.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch cho cả 2 dự án trước tháng 9/2026.

Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng cần rà soát, đẩy nhanh thủ tục cấp phép và gia hạn các mỏ vật liệu phục vụ thi công 2 dự án; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo quy định.

Nhìn nhận các dự án đã khởi công từ năm 2025, tuy nhiên, theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, đến nay, 2 dự án chưa hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thực tế hiện trường chủ yếu đang huy động máy móc, thiết bị, nhân lực. Đặc biệt, Dự án Bảo Lộc-Liên Khương, nhà đầu tư chưa ký kết hợp đồng tín dụng; tiến độ triển khai dự án chậm.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; nhà đầu tư/nhà thầu phải khẩn trương huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính để triển khai thi công đồng loạt trên toàn dự án trong tháng Bảy này.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư cũng phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết với các mốc thời gian cụ thể thời điểm bắt đầu thực hiện, thời gian kết thúc các hạng mục, tiến độ thi công theo tuần, tháng, kế hoạch giải ngân theo tháng... làm cơ sở theo dõi, giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện./.

Dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương có tổng chiều dài gần 74km qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư hơn 17.700 tỷ đồng. Dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc có tổng chiều dài gần 66km qua địa bàn 2 tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 18.000 tỷ đồng. Giai đoạn phân kỳ, hai dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.

Lâm Đồng chủ động nguồn vật liệu cho công trình giao thông trọng điểm Để chủ động cho nguồn cung ứng nguyên vật liệu, tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch 18 mỏ khai thác vật liệu các loại để phục vụ cho 2 dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương.