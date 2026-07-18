Công bố khẩn cấp thiên tai, hư hỏng đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại Km115+000 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn đi trùng Quốc lộ 2C sau khi khu vực này chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lớn trong tháng Sáu vừa qua, gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đánh giá hư hỏng tại Km115+000 có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông và phương tiện lưu thông trên tuyến, vì vậy, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng việc công bố tình huống khẩn cấp nhằm triển khai ngay các giải pháp xử lý, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, sửa chữa công trình bị hư hỏng do thiên tai.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ I trực tiếp tổ chức rà soát, đánh giá mức độ hư hỏng, xây dựng phương án sửa chữa và triển khai thi công công trình khẩn cấp. Sau khi hoàn thành việc khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp.

Ngoài vị trí Km115+000 trên đường Hồ Chí Minh đi trùng quốc lộ 2C, Bộ Xây dựng cũng ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ trên đoạn từ Km124+650-Km128+000 của tuyến đường Hồ Chí Minh đi trùng Quốc lộ 2, tỉnh Tuyên Quang.

Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ I khẩn trương xử lý tình trạng ngập úng cục bộ tại đoạn Km124+600-Km128 trên đường Hồ Chí Minh đi trùng Quốc lộ 2, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế nguy cơ ùn tắc và mất an toàn trong mùa mưa.

Những ngày qua, mưa lớn tiếp diễn khiến nhiều tuyến quốc lộ ở khu vực Tây Bắc bị sạt lở, chia cắt, theo cập nhật của Cục Đường bộ Việt Nam đến ngày 17/7, tại tỉnh Lai Châu, lũ ống cuốn đứt khoảng 50m nền đường trên Quốc lộ 12, địa phương đã đề nghị công bố tình huống khẩn cấp và đang khẩn trương khắc phục để thông xe tạm. Mưa lũ cũng khiến Quốc lộ 32 qua xã Mường Than bị ngập bùn đất, trong khi Quốc lộ 279 tại Lào Cai bị đất đá vùi lấp, giao thông vẫn gián đoạn do thời tiết chưa thuận lợi cho công tác khắc phục...

Tại Điện Biên, dù Quốc lộ 6 qua đèo Huổi Lóng đã được thông xe tạm, sạt lở ta luy dương tiếp tục đe dọa an toàn giao thông nên lực lượng chức năng phải tạm cấm đường từ chiều 16/7 để xử lý./.

Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than Lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu làm nhiều người thương vong, hàng chục hộ dân sơ tán khẩn cấp, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, trong đó xã Mường Than chịu thiệt hại nặng nề nhất.