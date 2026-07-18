Nữ sinh Ninh Bình tỏa sáng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế

Tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) lần thứ 56 tổ chức tại Colombia, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình đã xuất sắc giành Huy chương Vàng, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên nhóm các quốc gia đạt thành tích cao nhất.

Thành tích này là kết quả của niềm đam mê khoa học từ nhỏ và quá trình rèn luyện bền bỉ của Bích Ngọc. Trước khi giành Huy chương Vàng IPhO 2026, Nguyễn Thị Bích Ngọc là học sinh đạt nhiều thành tích nổi bật.

Hành trình vượt khó và niềm đam mê với môn Vật lý

Gặp Nguyễn Thị Bích Ngọc, ấn tượng đầu tiên đối với cô học trò có dáng người nhỏ nhắn, giản dị nhưng toát lên vẻ thông minh và năng động. Trái ngược với ngoại hình nhỏ nhắn ấy là cách nói chuyện vô cùng lưu loát, tư duy sắc bén và một ý chí tự lập đáng khâm phục.

Để có được bảng thành tích xuất sắc, nữ sinh đất Cố đô đã phải trải qua hành trình rèn luyện đầy gian truân và tự lập từ rất sớm.

Học trường chuyên cách nhà 36km, Ngọc phải rời xa vòng tay gia đình để vào ở ký túc xá, tự quán xuyến từ việc sinh hoạt cá nhân đến quản lý quỹ thời gian học tập.

Đáng khâm phục hơn, có những giai đoạn em phải tự đón xe khách lên Hà Nội từ 5 giờ sáng để kịp các lớp học thêm chuyên sâu. Một mình tự tìm nhà trọ, tự lo liệu đi lại nơi thủ đô phồn hoa, hành trình đơn độc ấy không làm Ngọc chùn bước mà ngược lại càng tôi luyện cho em một bản lĩnh vững vàng, sự kiên cường và ý chí quyết tâm sắt đá để chạm tay vào đỉnh cao tri thức.

Không chỉ xuất sắc dẫn đầu trong các cuộc thi, cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Bích Ngọc còn luôn chủ động chia sẻ bí quyết học tập và hỗ trợ các bạn cùng tiến bộ. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Ít ai biết rằng, dù gặt hái được thành tích đỉnh cao ở môn Vật lý nhưng suốt những năm cấp 2, niềm đam mê lớn nhất của Ngọc lại là môn Toán.

Bước ngoặt lớn đến vào năm lớp 8 khi em nhận được sự định hướng và truyền cảm hứng mạnh mẽ từ người cha vốn là một giáo viên dạy Vật lý.

Ngọn lửa đam mê từ cha đã giúp Ngọc nhanh chóng tìm thấy sự cuốn hút trong các hiện tượng tự nhiên và công thức vật lý. Sự chuyển hướng bước đầu đầy bỡ ngỡ nhưng với tư duy thông minh sẵn có, Ngọc đã bứt phá ngoạn mục, liên tiếp chinh phục các giải thưởng lớn.

Dù sở hữu tố chất thông minh nhưng khi chia sẻ về bí quyết học tập, Ngọc khiêm tốn cho biết: "Không có thành công nào mà không xuất phát từ sự chăm chỉ, tìm tòi, học hỏi."

Đứng trước những kỳ thi lớn, cô học trò nhỏ cũng không ít lần rơi vào trạng thái hoang mang, tự tạo áp lực và thậm chí là hoài nghi về năng lực của bản thân. Những lúc như vậy, Ngọc lại tự trấn an và động viên chính mình rằng mỗi người đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng.

Ý thức được bản thân có thế mạnh đặc biệt ở phần Cơ học, Ngọc đã lấy đó làm điểm tựa tinh thần, từng bước cởi bỏ áp lực tâm lý để lấy lại sự tự tin và tiếp tục chiến đấu. Tinh thần tự học và sự kiên trì bền bỉ ấy chính là chiếc chìa khóa giúp em tạo nên những bứt phá ngoạn mục.

Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho công nghệ tương lai

Vượt qua những áp lực tâm lý và hành trình tự lập gian truân, thành tích đỉnh cao mà Nguyễn Thị Bích Ngọc đạt được không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho cá nhân em mà còn là niềm tự hào lớn của gia đình và ngành giáo dục đất Cố đô.

Đối với cô học trò nhỏ nhắn, đây mới chỉ là những bước chân đầu tiên trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức. Khi được hỏi về dự định trong tương lai, Ngọc không giấu được sự hào hứng khi chia sẻ về ước mơ theo đuổi những ngành công nghệ mũi nhọn như vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ngọc tâm niệm, vật lý chính là nền tảng vững chắc để em tiếp cận và làm chủ các công nghệ tương lai này.

Nữ sinh mong muốn những kiến thức mình tích lũy được từ giảng đường sẽ không dừng lại ở lý thuyết mà có thể chuyển hóa thành các giải pháp công nghệ thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Nguyễn Thị Bích Ngọc luôn chăm chú, say sưa trong mỗi giờ học vật lý để khám phá những kiến thức mới. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Đồng thời, hành trình vượt khó của bản thân cũng chính là thông điệp mà Ngọc muốn gửi gắm, góp phần lan tỏa ngọn lửa đam mê khoa học và tinh thần tự lập đến các thế hệ học sinh kế cận.

Là người trực tiếp đồng hành và chứng kiến từng bước đi của Ngọc, thầy giáo Nguyễn Hải Dương, giáo viên phụ trách đội tuyển Vật lý Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong không giấu được niềm tự hào khi nhận xét về cô học trò nhỏ.

Thầy Dương đặc biệt nhấn mạnh về phong độ thi đấu đáng nể của em khi khẳng định: Trong suốt quá trình học tập và tham gia cọ xát ở nhiều cuộc thi lớn nhỏ, Ngọc luôn xuất sắc giành giải cao.

Năm học 2024-2025, Ngọc là thủ khoa đạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh; liên tiếp 2 năm liền trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường Trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2023-2024 và 2024-2025 Ngọc đoạt Huy chương Vàng.

Ngọc là học sinh có tư duy tự học cực kỳ tốt, khả năng tập trung cao độ và luôn có sự chủ động trong việc tìm tòi các tài liệu khó.

Theo thầy Dương, trong năm học 2025-2026, Đội tuyển quốc gia môn Vật lý của trường gặt hái được nhiều thành tích tốt, trong đó Ngọc là học sinh có thành tích nổi bật nhất đã góp phần đưa Việt Nam vào top 7 dẫn đầu trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế.

Đây là kỳ thi thường niên tổ chức với sự tham gia của rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Năm nay có gần 90 quốc gia tham dự và quy tụ các học sinh giỏi nhất của các nước. Đội tuyển Việt Nam có 5 học sinh tham gia và vinh dự mang về 4 Huy chương Vàng.

Đối với Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành tích đỉnh cao này không chỉ là vinh quang của cá nhân Ngọc mà còn là niềm tự hào lớn lao của nhà trường.

Tấm Huy chương Vàng quốc tế mà cô học trò nhỏ mang về đã viết tiếp những trang sử vàng truyền thống, khẳng định vị thế dẫn đầu trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường, thành tích của Nguyễn Thị Bích Ngọc còn nhận được sự đánh giá rất cao từ lãnh đạo ngành giáo dục địa phương.

Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình khẳng định, kết quả này là minh chứng rõ nét cho tinh thần hiếu học, tự lập và ý chí vượt khó vươn lên của thế hệ trẻ đất Cố đô.

Đây là "quả ngọt" xứng đáng, khẳng định chất lượng của công tác mũi nhọn cũng như bước đi đúng hướng trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Tấm gương tự học, tự lập và khát vọng cống hiến cho công nghệ tương lai của Ngọc chắc chắn sẽ lan tỏa, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào học tập trong toàn tỉnh.

Thành tích xuất sắc tại IPhO 2026 của Nguyễn Thị Bích Ngọc đã góp phần nối dài bảng Vàng thành tích của học sinh Ninh Bình; qua đó tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học trong thế hệ trẻ./.

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế: Việt Nam lọt top 7 đội có thành tích cao nhất Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế gồm 5 học sinh và đều đạt huy chương, với 4 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.