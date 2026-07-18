Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, Hà Nội chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trước dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã cùng các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 19/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm; nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ đêm 19 đến sáng 20/7, khu vực này vẫn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Từ nay đến ngày 20/7, trên các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-4m; mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Căn cứ Văn bản số 30/BCĐ-BNNMT ngày 16/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã và các sở, ban, ngành tăng cường các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Từ ngày 16 đến hết ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm; từ đêm 16 đến ngày 21/7, trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-5m.

Các địa phương, đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh; tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, xung yếu, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó tại chỗ, kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán và khắc phục hậu quả khi cần thiết.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng đề nghị kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa, nhất là các hồ thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu có nguy cơ mất an toàn; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đồng thời, phối hợp với các Hạt Quản lý đê kiểm tra, rà soát phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều; tăng cường tuần tra, canh gác trên các tuyến đê trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định. Văn bản do Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam ký ban hành.

Theo cơ quan khí tượng, thông tin cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống trực tuyến của Cục Khí tượng Thủy văn, giúp các địa phương và người dân chủ động theo dõi, triển khai các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại./.

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