Quảng Trị ưu tiên đầu tư hơn 2.520 tỷ đồng cho cấp nước sạch nông thôn

Tại Quảng Trị, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn xảy ra tình trạng thiếu hệ thống cấp nước sạch tập trung hoặc các công trình hiện có chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Trước thực trạng này, tỉnh dự kiến ưu tiên hơn 2.520 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch, từng bước nâng tỷ lệ người dân được tiếp cận nguồn nước đạt quy chuẩn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị Trần Quốc Tuấn cho biết trên cơ sở rà soát hiện trạng và nhu cầu thực tế, đơn vị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời đề xuất huy động các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, tỉnh Quảng Trị sẽ ưu tiên đầu tư tại các địa bàn chưa có công trình cấp nước tập trung hoặc có tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch còn thấp; các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung nâng cấp, mở rộng các công trình hiện có còn khả năng khai thác, đồng thời phát triển các công trình cấp nước liên xã, liên vùng phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh.

Đối với các địa bàn Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành và Dân Hóa, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất 5 dự án trọng điểm, gồm xây dựng mới cụm nhà máy nước Cà Roòng công suất khoảng 600 m3/ngày đêm phục vụ xã Thượng Trạch; xây dựng nhà máy nước Kim Điền công suất 5.000 m3/ngày đêm phục vụ các xã khu vực Minh Hóa cũ; xây dựng nhà máy nước Hóa Tiến công suất 900 m3/ngày đêm; xây dựng nhà máy nước Phúc Trạch công suất 2.200 m3/ngày đêm và duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước trên địa bàn xã Dân Hóa.

Khi các dự án trên được triển khai theo đúng lộ trình sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại các khu vực còn thiếu nước sinh hoạt.

Trong thời gian chưa bố trí đủ nguồn lực để đầu tư đồng bộ, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tăng cường hướng dẫn các đơn vị quản lý công trình thực hiện tốt công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên; khai thác tối đa công suất các công trình hiện có để mở rộng phạm vi cấp nước.

Đồng thời, hướng dẫn các địa phương triển khai các mô hình cấp nước quy mô hộ gia đình tại những khu vực chưa đủ điều kiện đầu tư công trình tập trung và tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

“Giai đoạn 2026-2027, tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn thành Đề án phát triển cấp nước sạch, ưu tiên sửa chữa, nâng cấp các công trình xuống cấp và đầu tư cấp bách tại những khu vực thiếu nước sinh hoạt. Giai đoạn 2027-2029 sẽ triển khai các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, từng bước mở rộng hệ thống cấp nước liên xã, liên vùng. Từ năm 2030, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu,” Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, kết quả theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2025 cho thấy tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 64,3%.

Trong số đó, 40,4% số hộ sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung, 23,9% sử dụng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình; vẫn còn khoảng 35,7% hộ dân chưa được tiếp cận nguồn nước sạch đạt quy chuẩn.

Qua rà soát, nhu cầu đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch tập trung vẫn rất lớn, đặc biệt tại các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành và Dân Hóa.

Đây là những địa bàn có địa hình miền núi, dân cư phân tán, nguồn nước thiếu ổn định theo mùa, trong khi chi phí đầu tư và vận hành cao. Nhiều khu vực chưa có công trình cấp nước tập trung hoặc các công trình hiện hữu đã xuống cấp, quy mô nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân./.

Người dân vùng ven biển Cần Thơ "khát" nước sạch, thức đêm canh từng giọt nước Tại những địa phương tiếp giáp biển như phường Khánh Hòa, xã Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Cù Lao Dung..., câu chuyện thiếu nước sạch đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm qua.

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