Mái ấm mới cho con của người có công, bị nhiễm chất độc hóa học ở Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng triển khai xóa 144 nhà tạm cho hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Qua rà soát, thống kê của địa phương, đây là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện nhà ở xuống cấp. Việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp ổn định cuộc sống.

Niềm vui trong những căn nhà mới

Bà Huỳnh Thị Tiệp, 67 tuổi, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng là con ruột của liệt sỹ Huỳnh Văn Lời, bản thân bà Tiệp bị nhiễm chất độc hóa học do hậu quả của chiến tranh. Căn nhà chật hẹp chỉ vỏn vẹn có phòng thờ và gian bếp nhỏ là chỗ che mưa, che nắng của gia đình trong nhiều năm nay.

Thành phố Đà Nẵng triển khai xóa 144 nhà tạm cho hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. (Ảnh: TTXVN phát)

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, gia đình bà Tiệp được hỗ trợ 60 triệu đồng để sửa chữa, làm mới mở rộng diện tích sử dụng. Công trình được khởi công cùng sự giúp sức của chính quyền địa phương và lực lượng quân đội, tiến độ đang được đẩy nhanh để về đích và bàn giao đúng ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 năm nay.

Bà Tiệp xúc động chia sẻ: “Căn nhà mới sẽ là nơi che mưa, che nắng và là nơi hương khói cho cha tôi. Tôi rất mừng, chỉ ít ngày nữa thôi, gia đình tôi sẽ được ở trong một ngôi nhà kiên cố, ổn định. Những ngày mưa gió, bão lũ không phải đi di tản tránh trú bão như trước kia”.

Tại thôn Ra Nuối, xã Sông Kôn, chính quyền địa phương và các lực lượng đang khẩn trương hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình anh A Lăng Ke. Anh Ke là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị khuyết tật vận động, nhiều năm sống trong căn nhà tạm xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Theo ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Kôn, năm 2026, địa phương có 15 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ gồm 14 hộ xây mới và 1 hộ sửa chữa nhà. Ngân sách thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ để xây mới nhà ở.

Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách của thành phố Đà Nẵng, địa phương tiếp tục huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể chung tay hỗ trợ ngày công, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trước mùa mưa, bão.

Tại xã Tam Xuân, Công an xã Tam Xuân phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Lễ khởi công sửa chữa Nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Trần Được và bà Trần Thị Kiển (hai anh em ruột), là thân nhân liệt sỹ Trần Quốc Việt.

Gia đình ông Trần Được và bà Trần Thị Kiển thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, bà Trần Thị Kiển hiện sống một mình và trực tiếp chăm lo hương khói cho liệt sỹ Trần Quốc Việt. Sau nhiều năm sử dụng, ngôi nhà đã xuống cấp, không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong mùa mưa bão.

Nhằm chung tay giúp gia đình có điều kiện cải thiện nơi ở, EVNCPC đã hỗ trợ 70 triệu đồng để sửa chữa ngôi nhà. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sinh hoạt, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Ông Hoàng Ngọc Thạch, Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tài trợ hơn 8,3 tỷ đồng để chăm lo cho cộng đồng tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, trong đó, hơn 4,5 tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi để hỗ trợ xây dựng 65 căn nhà tình nghĩa.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Hoạt động sửa chữa nhà tình nghĩa là việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. (Ảnh: TTXVN phát)

Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai đến các cấp. Thành phố hiện có 144 trường hợp cần xây mới và sửa chữa, thành phố huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị để kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố cùng chung tay, góp sức, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sử dụng nguồn quỹ này hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch mọi nguồn lực ủng hộ và phân bổ trực tiếp đến từng hộ gia đình được thụ hưởng, để người dân sớm xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng, hiện nay, trên địa bàn thành phố có hơn 1.400 con em của người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, hầu hết bị khuyết tật và bị dị tật nằm trong 17 nhóm bệnh của Bộ Y tế ban hành.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Do đó, ông Trần Anh Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo linh hoạt, công khai, minh bạch, thường xuyên báo cáo cấp ủy, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Các sở, ngành liên quan phối hợp tham mưu bố trí nguồn lực, huy động các nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo lộ trình đề ra./.

Quảng Trị: Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thân nhân liệt sỹ Trong đợt triển khai đầu tiên (ngày 15/7), toàn tỉnh đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở cho 143 hộ gia đình tại 74 xã, phường trong tỉnh. Các hộ còn lại sẽ tiếp tục được khởi công theo tiến độ.

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