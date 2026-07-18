Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kiểm tra tiến độ các dự án, công trình trọng điểm

Ngày 18/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh khảo sát tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm gồm Dự án Cầu Ba Lai 8, dự án cầu Ba Lai 6, Bệnh viện Đa khoa Bến Tre, tuyến tránh Quốc lộ 57 (đường dẫn cầu Đình Khao), Cầu Tam Bình, cụm công nghiệp Tân Thành Bình…nhằm kiểm tra tình hình thi công, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện dự án.

Nhấn mạnh đây là các công trình, dự án trọng điểm có tác động lớn với chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đề nghị các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện đúng kế hoạch; bồi thường giải phóng mặt bằng kịp thời để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, an toàn, đảm bảo chất lượng và phấn đấu đưa các công trình hoàn thành vào khai thác một sớm nhất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng lưu ý với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với các địa phương để sớm xử lý dứt điểm việc bồi thường với hộ dân có giá trị bồi thường hoa màu vượt mức theo quyết định, hoàn thành văn bản hướng dẫn theo hướng bảo đảm quyền lợi người dân đúng quy định.

Đối với các hộ dân còn vướng mắc phải vận động, giải thích hợp tình hợp lý nhằm xử lý dứt điểm các trường hợp mặt bằng chưa được bàn giao, nhằm nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long, Dự án Cầu Ba Lai 8 có tổng mức đầu tư 2.255 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đối ứng.

Công trình gồm cầu chính dài 527,6m, rộng 22,5m cùng tuyến đường kết nối dài là 12,372km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Công trình hoàn thành góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đến nay, dự án đã giải ngân khoảng 901,2 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch vốn đã bố trí. Dự án Cầu Ba Lai 6 đến thời điểm hiện tại đạt tiến độ tổng thể 22% và đang tập trung thi công cọc khoan nhồi các trụ chính. Dự án này cũng đã giải ngân 58,101 tỷ đồng, đạt 43%.

Dự án Đường ĐT.DK.08 phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận đã đạt khối lượng thực tế khoảng 48% tại gói thầu số 01.

Sau khi khảo sát các dự án giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đi thực địa khu vực triển khai Dự án gia cố xử lý sạt lở bờ sông Hàm Luông (khu vực thành phố Bến Tre); Dự án gia cố xử lý sạt lở bờ sông Hàm Luông (khu vực thành phố Bến Tre); Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Bến Tre./.

Gần 1.700 tỷ đồng đầu tư các dự án giao thông trọng điểm tại Đồng Tháp Việc đồng loạt triển khai các dự án giao thông trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực động lực của Đồng Tháp với các tuyến giao thông quốc gia.