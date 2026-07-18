Lâm Đồng thả cá thể kỳ đà hoa quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 18/7, tại tiểu khu 300 thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam và đại diện Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu tổ chức thả một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cá thể kỳ đà hoa có chiều dài khoảng 1,3 m và có trọng lượng 4 kg, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Đây là cá thể kỳ đà được Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Quang tiếp nhận từ ông Huỳnh Ngọc Nam, người dân thường trú tại thôn Tiến Thạnh, xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện, bắt giữ và chủ động giao nộp trước đó.

Tại thời điểm thả ra môi trường, qua kiểm tra của các cán bộ chuyên môn, cá thể động vật có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, không mang mầm bệnh và hoàn toàn đủ điều kiện sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Việc kịp thời đưa cá thể động vật này trở lại rừng không chỉ giúp bảo tồn nguồn gen quý hiếm mà còn góp phần duy trì sự cân bằng hệ sinh thái tại địa phương, qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ động vật rừng và chấp hành các quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 13/7, ông Huỳnh Ngọc Nam phát hiện một cá thể kỳ đà hoa và chủ động giao nộp cho địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ủy ban Nhân dân xã đã thông báo về việc xác minh chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp đối với cá thể kỳ đà hoa nêu trên theo quy định.

Sau thời gian thông báo công khai tìm chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp nhưng không có cá nhân, tổ chức đến nhận, Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Quang đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam hoàn thiện các thủ tục theo quy định và tổ chức thả cá thể kỳ đà hoa trở lại môi trường tự nhiên.

Kỳ đà hoa tên khoa học là Varanus salvator. Đây là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, Phụ lục I Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật rừng xuất hiện tại khu dân cư cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý; tuyệt đối không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc mua bán trái phép động vật hoang dã.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, người dân liên tiếp phát hiện, tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho cơ quan chức năng để cứu hộ, chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.

Điều này cho thấy nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên…/.

Quảng Trị tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm Ngày 2 và 3/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để bàn giao cho cơ quan cứu hộ.