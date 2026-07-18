Phật giáo Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Đúng 5h sáng ngày 27/7, các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử hành ba hồi chuông, trống bát nhã để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây là nội dung tại Công văn do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký để kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Tri ân, báo ân là giáo lý căn bản của Phật giáo cũng là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, tăng ni, phật tử trong cả nước đều thành kính tổ chức tri ân các Anh hùng liệt sỹ, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Năm nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ; tích cực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; phối hợp chính quyền tổ chức trang nghiêm tri ân liệt sỹ.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, qua đó thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn," tinh thần báo ân và trách nhiệm xã hội bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa./.

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