Miss Heritage Vietnam 2026 lan tỏa giá trị di sản từ quê hương miền Trung

Sau khi nhận dải băng Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 (Miss Heritage Vietnam 2026) để đại diện nhan sắc Việt tại Miss Heritage Global 2026, Trần Thị Thu Huyền đã bắt đầu hành trình của sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và di sản Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế được ghi hình lại trước thềm vòng chung kết cuộc thi quốc tế.

Đại diện ban tổ chức Miss Heritage Global 2026 cho biết chuỗi phim quảng bá của Thu Huyền được xây dựng theo hướng trải nghiệm thực tế, kết hợp giữa các di sản vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Những hình ảnh từ cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn đến quê hương Kỳ Thượng sẽ góp phần giới thiệu một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc và luôn coi trọng bảo tồn các giá trị văn hóa trong quá trình phát triển.

“Tôi luôn tin rằng mỗi vùng đất đều có những giá trị riêng cần được gìn giữ. Nếu chúng ta kể những câu chuyện ấy bằng tất cả sự chân thành, đó sẽ là cách quảng bá văn hóa và du lịch bền vững nhất. Tôi mong nhiều bạn bè quốc tế sẽ biết đến Việt Nam không chỉ bởi cảnh đẹp, mà còn bởi con người, truyền thống và những giá trị di sản được bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ,” Thu Huyền chia sẻ.

Hành trình của Thu Huyền vì vậy không chỉ là sự chuẩn bị cho một cuộc thi nhan sắc quốc tế, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của thế hệ trẻ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; khẳng định di sản chính là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện và hội nhập đến với cộng đồng quốc tế, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Hành trình lan tỏa, quảng bá vẻ đẹp di sản khu vực miền Trung của Thu Huyền. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chuyến đi vừa qua, Thu Thuyền đã dừng chân ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, và một điểm đến đặc biệt là xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh, nơi cô sinh ra và lớn lên.

Giữa lịch trình chuẩn bị cho “đấu trường” nhan sắc quốc tế sắp diễn ra vào tháng 8/2026 tại Việt Nam, người đẹp đã dành thời gian trở về quê hương, gặp gỡ gia đình và người dân địa phương, qua đó lan tỏa tình yêu dành cho những giá trị văn hóa truyền thống.

Trong thời gian về thăm quê, Trần Thu Huyền đã được lãnh đạo địa phương gặp mặt, chúc mừng và động viên trước hành trình quốc tế. Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kỳ Thượng, ông Hoàng Trọng Lý bày tỏ kỳ vọng Thu Huyền sẽ tiếp tục lan tỏa nhiều hơn giá trị văn hóa, hình ảnh con người Hà Tĩnh và Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong quảng bá bản sắc dân tộc.

Điểm nhấn của chuyến trở về là buổi giao lưu giữa Hoa hậu Di sản Việt Nam 2026 với giới trẻ và nhân dân xã Kỳ Thượng. Giữa không gian mang đậm bản sắc văn hóa quê nhà, những làn điệu Sắc bùa, tiếng trống, tiếng phách và lời chúc bình an đầu mùa đã tái hiện sinh động một loại hình diễn xướng dân gian truyền thống đang được thế hệ trẻ địa phương gìn giữ và phát huy.

Hành trình trở về quê hương Hà Tĩnh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoạt động không chỉ tạo nên không khí gần gũi, gắn kết giữa người đẹp và người dân quê hương mà còn cho thấy vai trò đặc biệt của tuổi trẻ trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc di sản văn hóa không chỉ được lưu giữ trong các di tích, mà còn hiện hữu trong đời sống cộng đồng, được tiếp nối bằng trách nhiệm, tình yêu của mỗi thế hệ và lan tỏa rộng khắp./.

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