Thanh âm vượt đại dương: Phim đặc biệt dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

"Thanh âm vượt đại dương" với câu chuyện về nhà tù Cách mạng Côn Đảo khét tiếng thời Pháp thuộc dự kiến sẽ sớm được chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 24/7.

Đây là phim điện ảnh Nhà nước đầu tiên được chiếu bán vé nghị định mới - Nghị định 189/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/7). Phim từng được công chiếu quy mô nhỏ lần đầu tháng 9/2025, sau đó được công chiếu lần thứ hai vào ngày 16/7 vừa qua.

Trong buổi ra mắt thứ hai, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường khẳng định "Thanh âm vượt đại dương" được chọn làm phim đầu tiên để ra mắt theo nghị định mới bởi tác phẩm có nội dung và ý nghĩa đặc biệt, phù hợp cho dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7.

Với thời lượng gần 2 tiếng, phim tái hiện một phần bối cảnh "địa ngục trần gian" tại Côn Đảo từ năm 1945-1954. Tại đây ghi lại tấm lòng kiên trung của các chiến sỹ Cách mạng, bản hùng ca về tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam dưới ách đô hộ của nước thực dân.

Đạo diễn Đào Duy Phúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phim do hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, kịch bản do biên kịch Đào Thùy Trang nghiên cứu và hoàn thiện trong 10 năm.

Chia sẻ với báo chí, đạo diễn Đào Duy Phúc cho biết phim được quay tại chính nhà tù Côn Đảo - nơi linh thiêng từng chứng kiến hàng ngàn người tù chính trị và đồng bào bỏ mạng dưới đòn roi tra tấn và sự đối xử hà khắc.

Tuy gặp một số trở ngại, đoàn phim gặp nhiều may mắn trong suốt quá trình quay. "Có buổi cả đoàn quay bên bờ biển thì gặp bão, nhưng đó cũng là sự may mắn vì đúng ở cảnh đó chúng tôi cần gió biển lớn, một yếu tố không dễ tái hiện," đạo diễn chia sẻ. "Chúng tôi tin rằng linh hồn của các chiến sỹ Cách mạng Côn Đảo đã dõi theo và phù hộ mình trong suốt quá trình thực hiện bộ phim, đến nay được công chiếu rộng rãi đến đông đảo khán giả toàn quốc," ông nói thêm.

Chia sẻ với báo chí, đại diện Cục Điện ảnh, Cục trưởng Đặng Trần Cường cho biết đến nay đã nhận được đề nghị chiếu của 16/16 cụm rạp trên toàn quốc, dự kiến có khoảng 197 cụm rạp trong tổng số 237 cụm rạp sẽ tham gia phát hành phim lần này.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

​Như vậy "Thanh âm vượt đại dương" sẽ là phim điện ảnh do Nhà nước đặt hàng thứ hai được phát hành rộng rãi tại các cụm rạp thương mại, sau "Đào, Phở và Piano" của đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Phi Tiến Sơn.

Điểm khác ở tác phẩm về người tù Côn Đảo là việc có sự tham gia phát hành của các cá nhân, tổ chức từ trước khi công chiếu. Với một số nhận định ban đầu, "Thanh âm vượt đại dương" đang được kỳ vọng sẽ tạo ra hiện tượng tương tự như "người tiền nhiệm."

Giáo sư-Tiến sỹ Đào Xuân Học, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận xét tác phẩm là cầu nối tuyệt vời để giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và nhân cách sống. "Lịch sử sẽ không bao giờ khô khan khi được kể bằng cả trái tim và sự tài hoa của người nghệ sỹ," ông chia sẻ./.

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vị công đặc khu Côn Đảo (trực thuộc Ủy ban Nhân dân đặc khu), trong suốt 113 năm đã có hơn 20.000 chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh trên vùng đất này. Ghi nhận vào năm 1992 khi Nghĩa trang Hàng Dương được khởi công tôn tạo, chỉ một số ít hài cốt được quy tập và lập bia mộ với 714 ngôi mộ có tên.

Hé lộ bộ phim tại nhà tù Côn Đảo được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội Các cảnh quay chiến sỹ cách mạng da bọc xương, bị đánh đập và tra tấn dã man liên tục được khán giả chia sẻ là một phần trong phim điện ảnh Nhà nước đặt hàng "Thanh âm vượt đại dương."