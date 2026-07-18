Công trình Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô sẽ được hoàn thành năm 2028

Ngày 18/7, tại xã Bát Tràng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã chính thức động thổ khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho hay lễ khởi công không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình kiến trúc mà còn mở ra một hành trình kiến tạo những giá trị văn hóa lâu dài, tiếp nối truyền thống gần 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc Việt Nam.

Qua các triều đại, Phật giáo luôn hiện diện trong những giai đoạn trọng đại của dân tộc; đặc biệt trên mảnh đất Thăng Long-Hà Nội, Phật giáo đã góp phần hình thành bản sắc văn hóa nghìn năm văn hiến. Những ngôi chùa cổ, những di sản văn hóa và nếp sống nghĩa tình đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống tinh thần của người Hà Nội.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Phật Sự Online)

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đây sẽ là nơi bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa của Phật giáo Việt Nam; là trung tâm nghiên cứu, học tập, đào tạo nhân lực cho Giáo hội; là nơi kết nối truyền thống với hiện đại, giao thoa giữa văn hóa dân tộc và tinh thần nhân văn của thời đại, đồng thời trở thành địa chỉ để mọi người tìm về sự bình an giữa cuộc sống hiện đại.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Quản lý Dự án xây dựng đã trình bày báo cáo về công tác quy hoạch và các hạng mục xây dựng của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô.

Theo đó, dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích nghiên cứu 53.106m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 35.956m², với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động trong quý IV năm 2028.

Quang cảnh buổi lễ.

Công trình được quy hoạch thành nhiều hạng mục đồng bộ, gồm: khu công trình trung tâm với hội trường, trung tâm đón tiếp-hội nghị, điện thờ Quốc sư, bảo tàng văn hóa Phật giáo, thư viện Phật học; khu công trình phụ trợ phục vụ điều hành, giảng đường và sinh hoạt Tăng Ni; khu cây xanh, cảnh quan kết hợp không gian văn hóa cộng đồng, tái hiện hình ảnh chùa Một Cột và tháp đèn Quảng Chiếu; cùng hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe,...

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tán thán công lao của nhiều thế hệ lãnh đạo Phật giáo Thủ đô qua các thời kỳ, đồng thời đánh giá cao thế hệ nối tiếp đã kế thừa tâm nguyện của tiền nhân, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền hiện thực hóa công trình có ý nghĩa lâu dài đối với Phật giáo Hà Nội.

Trưởng lão Hòa thượng cho rằng Phật giáo Hà Nội đã thực hiện trọn vẹn việc bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo của Thủ đô và kiến tạo một trung tâm văn hóa mới đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại./.